"Он что, обнюхался": Камалия прошлась по известному продюсеру (фото)

Украинская певица Камалия рассказала о ссоре с известным продюсером Геннадием Витером и его резких высказываниях.

Публичный конфликт между знаменитостями начался тогда, когда Камалию не пригласили на "Музыкальную платформу". Хотя ранее она привлекла к проекту главного спонсора.

Камалия — о конфликте с Витером

"А кто знает Гену Витера? Мало кто знает Гену Витера. Когда я что-то там говорю: "А кто это такой?" Даже имя его мало кому известно, не говоря уже о песнях", — сказала звезда в интервью Славе Дёмину.

Камалию очень задели слова продюсера о её брате.

"Меня это очень сильно задело, обидело… На твой вопрос: "Камалия действительно помогла тебе уклониться от армии?" А он ответил: "А почему она тогда своего брата не отмазала от армии?" Он даже писал мне, когда у меня погиб брат. На что я ему написала: "Спасибо". Всё. У меня брат ушёл… У меня брат, один, второй — добровольцы. Они ушли с первого дня", — отметила артистка.

Видео дня

По словам певицы, её брат после полученных контузий всё равно захотел вернуться на фронт.

"Он ушёл, прошел обучение на оператора БПЛА. И снова ушёл на войну. И погиб от вражеского дрона. Второй мой брат тоже был добровольцем. Уже год мы его ищем. Он числится без вести пропавшим", — призналась Камалия.

Певица подчеркнула, что многие из её семьи служат в армии.

Геннадий Витер Фото: Instagram

Звезда подчеркнула, что не сделает первый шаг к примирению.

"Во-вторых. Он затронул ещё одну тему. Это лошади. Очень болезненная тема. "Камалия скорее съест лошадь, чем подарит её". Он что, обнюхался или что? Я не знаю... Все знают, что я спасаю лошадей. Сколько я спасла лошадей. Я даже спасала лошадей и дарила их конным школам", — говорит Камалия.

К тому же, Витер "ввязался в девичьи разборки".

Камалия — об ориентации Витера

А в интервью Маричке Довбенко певица заговорила об ориентации продюсера.

"Знаешь, что меня больше всего удивляет? Мы живём в XXI веке. У нас демократия. У нас толерантность к меньшинствам, к гомосексуалистам. Сегодня многие вышли и сказали: "Я люблю людей своего пола". Почему-то Гена Витер это скрывает", — сказала Камалия.

По словам певицы, женщину, которую Витер представляет как свою гражданскую супругу, он якобы использует для сокрытия своей ориентации.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Камалия отреагировала на критику в адрес своего видео, в котором она танцует в военной форме под песни.

Недавно звезда оказалась в центре внимания из-за возможного нового романа с исполнителем украинского происхождения.

Кроме того, певица показала загадочного поклонника, который подарил ей огромный букет из 201 розы.