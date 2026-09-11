Камалию застали с вероятным молодым любовником в Испании (фото)

49-летняя певица Камалия оказалась в центре внимания из-за возможного нового романа с исполнителем украинского происхождения Паоло Токовым, проживающим в Португалии. Поводом для обсуждений в медиапространстве стали их совместные снимки с отдыха в Испании и публичная поддержка друг друга в соцсетях.

После официального развода с бизнесменом Мохаммадом Захуром личная жизнь Камалии по-прежнему находится под прицелом таблоидов. Несмотря на то, что бывшие супруги продолжают жить в одном доме ради общих детей, в сети всё чаще появляются сообщения о новом увлечении артистки. Речь идёт о 37-летнем певце Паоло Токово.

Слухи подогрел новый релиз Паоло — композиция под названием "One More Secret" ("Еще один секрет"), которая вышла через месяц после первых сообщений об их встрече. Поклонники предполагают, что трек посвящен именно Камалии, особенно на фоне фотографий с испанского побережья, где артистов запечатлели во время прогулки и совместного обеда.

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Камалия с Паоло Токовым Фото: Фокус

Как стало известно Фокусу, в публичном пространстве музыканты также не скрывают теплых отношений. Они регулярно оставляют комментарии под постами друг друга, а во время своих эфиров в TikTok Камалия неоднократно делилась творчеством Паоло со зрителями. Исполнитель, в свою очередь, публично называет её "королевой" и благодарит за поддержку.

Камалия поддерживает Паоло Фото: TikTok

Кроме того, Токовый публично выступил в защиту певицы во время её конфликта с продюсером Геннадием Ветром по поводу проекта "Музыкальная платформа", что лишь усилило слухи об их близости.

Ранее Камалия отмечала в интервью, что в качестве будущего избранника она рассматривала бы более молодого мужчину, а для самого Паоло это не первый опыт общения с известными женщинами — ранее его видели в компании португальской светской львицы Лили Канекаш.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Летом бывшая пара отправилась на отдых в Турцию, а звезда сцены поделилась солнечными снимками и раскрыла подробности своего путешествия.

Любимый Камалии изменил певице с её лучшей подругой.

Кроме того, певица показала загадочного поклонника, который подарил ей огромный букет из 201 розы.