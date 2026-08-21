"Приятно снова быть вместе": Камалия и Захур улетели в Турцию (фото)

Украинская певица Камалия и её бывший супруг Мохаммад Захур после развода продолжают оставаться семьёй.

Летом бывшая пара отправилась на отдых в Турцию, а звезда сцены поделилась солнечными снимками и раскрыла подробности своего путешествия.

Камалия и Захур отдыхали в Турции

Камалия призналась, что они не просто так поехали именно в Турцию.

"Этим летом мы с Захуром и нашими дочками Арабеллой и Мирабеллой гостим в Турции у моей двоюродной сестры Аллы и её мужа — давнего друга Захура. Так хорошо снова быть вместе, отдыхать, много общаться, смеяться и просто наслаждаться тёплыми семейными моментами", — написала артистка.

В частности, звездная семья гуляла по Стамбулу и каталась по Босфору.

"Теплый ветер, невероятные виды Стамбула, море и самые дорогие люди рядом. Именно из таких моментов и складывается настоящее счастье!" — отметила Камалия.

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Камалия в Турции Фото: Instagram

Камалия и Захур в Турции Фото: Instagram

Камалия и Захур расстались

Украинская певица и бизнесмен пакистанского происхождения объявили о разводе весной 2023 года после 20 лет брака. Впрочем, они активно поддерживают связь ради дочерей, появляются на публике и даже живут вместе в доме под Киевом.

Камалия вышла замуж за Захура в 2003 году. У них родились две дочери — Арабелла и Мирабелла. Сейчас им по 12 лет. Прожив некоторое время в Великобритании, дочери Захура и Камалии вернулись в Украину.

Напомним, Фокус ранее сообщал, что:

Камалия поздравила своего бывшего мужа, бизнесмена пакистанского происхождения Мохаммада Захура, отмечавшего 71-й день рождения.

Артистка неожиданно появилась в объятиях Захура. Бывшие супруги отдыхали вместе за границей.

Певица надела на концерт платье, полностью украшенное камнями Swarovski и весящее 15 килограммов.