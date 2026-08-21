"Добре знову бути разом": Камалія і Захур "гайнули" до Туреччини (фото)

Українська співачка Камалія та її колишній Мохаммад Захур після розлучення продовжують залишатися сім'єю.

Влітку експара вирушила на відпочинок до Туреччини, а зірка сцени показала сонячні кадри та розкрила деталі своєї подорожі.

Камалія та Захур відпочивали в Туреччині

Камалія зізналася, що вони не просто так поїхали саме до Туреччини.

"Цього літа ми із Захуром та нашими донечками Арабеллою й Мірабеллою гостюємо в Туреччині у моєї двоюрідної сестрички Алли та її чоловіка — давнього друга Захура. Так добре знову бути разом, відпочивати, багато спілкуватися, сміятися й просто насолоджуватися теплими сімейними моментами", — написала артистка.

Зокрема, зіркова родина гуляла Стамбулом, плавала по Босфору.

"Теплий вітер, неймовірні краєвиди Стамбула, море й найдорожчі люди поруч. Саме з таких моментів і складається справжнє щастя!" — зазначила Камалія.

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Камалія в Туреччині Фото: Instagram

Камалія та Захур у Туреччині Фото: Instagram

Камалія та Захур розлучилися

Українська співачка та бізнесмен пакистанського походження оголосили про розлучення навесні 2023 року після 20-річного шлюбу. Втім, вони активно підтримують звʼязок заради доньок, виходять на публіку та навіть живуть разом у будинку під Києвом.

Камалія вийшла заміж за Захура у 2003 році. Вони стали батьками двох дітей — Арабелли та Мірабелли. Зараз їм по 12 років. Після життя у Великій Британії доньки Захура та Камалії повернулися до України.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Камалія привітала свого колишнього чоловіка, бізнесмена пакистанського походження Мохаммада Захура, який відзначив 71-й день народження.

Артистка несподівано показалася в обіймах Захура. Експодружжя відпочивало разом за кордоном.

Співачка надягнула на концерт сукню, яка повністю вкрита камінням Swarovski та важить 15 кілограмів.