"Хочу сказати найважливіше": Камалія публічно звернулася до колишнього-мільярдера

Українська співачка Камалія привітала свого колишнього чоловіка, бізнесмена пакистанського походження Мохаммада Захура, який на вихідних відзначив 71-й день народження.

Після розлучення у 2023 році артистка звернулася до батька своїх дітей, показавши архівні кадри.

Камалія звернулася до Захура

"Сьогодні твій день народження, Захур, і я хочу сказати найважливіше. Ти чудовий, люблячий і дуже турботливий батько, надійна опора для нашої родини та уважний і відповідальний керівник для людей, які працюють поруч із тобою. Ти віддаєш себе заради дітей, близьких і своєї команди, завжди підтримуєш, допомагаєш і знаходиш сили бути поруч у найскладніші моменти", — написала співачка.

Зокрема, виконавиця побажала колишньому здоров’я та сил.

"За твоїми словами завжди стоять реальні справи, відповідальність і небайдужість до людського болю. Бажаю тобі міцного здоров’я, сил, довгих і щасливих років життя, душевного спокою та миру. Нехай усе добро, яке ти даруєш людям, обов’язково повертається до тебе сторицею", — написала Камалія.

Відео дня

Камалія та Мохаммад Захур з доньками Фото: Instagram

Камалія та Захур розлучилися

Співачка та бізнесмен оголосили про розлучення ще навесні 2023 року після 20-річного шлюбу. Втім, вони активно підтримують звʼязок заради дітей, виходять на публіку та навіть живуть разом у будинку під Києвом.

Камалія вийшла заміж за Захура у 2003 році. Вони стали батьками двох доньок — Арабелли та Мірабелли. Наразі дівчатам по 12 років. Після життя у Великій Британії вони повернулися до України.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Камалія несподівано показалася в обіймах колишнього чоловіка Мохаммада Захура. Експодружжя відпочивало разом за кордоном.

Співачка надягнула на концерт сукню, яка повністю вкрита камінням Swarovski. Тканину для її створення замовляли з Італії, а загальна вага вбрання становила 15 кілограмів.

Крім того, у свій день народження артистка повідомила, що російські окупанти завдали удару по її бізнес-центру.