"Хочу сказать самое главное": Камалия публично обратилась к бывшему-миллиардеру

Украинская певица Камалия поздравила своего бывшего мужа, бизнесмена пакистанского происхождения Мохаммада Захура, отметившего на выходных 71-й день рождения.

После развода в 2023 году артистка обратилась к отцу своих детей, показав архивные кадры.

Камалия обратилась к Захуру

"Сегодня твой день рождения, Захур, и я хочу сказать самое главное. Ты замечательный, любящий и очень заботливый отец, надежная опора для нашей семьи и внимательный и ответственный руководитель для людей, работающих рядом с тобой. Ты отдаешь себя ради детей, близких и своей команды, всегда поддерживаешь, помогаешь и находишь силы быть рядом.

В частности, исполнительница пожелала прежнему здоровью и силам.

"По твоим словам всегда стоят реальные дела, ответственность и неравнодушие к человеческой боли. Желаю тебе крепкого здоровья, сил, долгих и счастливых лет жизни, душевного спокойствия и мира. Пусть все добро, которое ты даруешь людям, обязательно возвращается к тебе сторицей", — написала Камалия.

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Камалия и Мохаммад Захур с дочками Фото: Instagram

Камалия и Захур развелись

Певица и бизнесмен объявили о разводе весной 2023 года после 20-летнего брака. Впрочем, они активно поддерживают связь ради детей, выходят на публику и живут вместе в доме под Киевом.

Камалия вышла замуж за Захура в 2003 году. Они стали родителями двух дочерей — Арабеллы и Мирабеллы. Сейчас девочкам по 12 лет. После жизни в Великобритании они вернулись в Украину.

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Камалия неожиданно показалась в объятиях бывшего супруга Мохаммада Захура. Экс супруги отдыхали вместе за границей.

Певица надела на концерт платье, полностью покрытое камнями Swarovski. Ткань для ее создания заказывали из Италии, а общий вес нарядов составлял 15 килограммов.

Кроме того, в свой день рождения артистка сообщила, что российские кафиры нанесли удар по ее бизнес-центру.