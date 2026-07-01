Камалия воссоединилась с Захуром и появилась в его объятиях (фото)

Украинская певица Камалия неожиданно появилась в объятиях своего бывшего мужа Мохаммада Захура. Бывшие супруги отдыхают вместе за границей.

Звезда сцены решила насладиться отдыхом на Пальма-де-Майорке. Камалию сопровождали её бывший супруг Захур и их дочери Арабелла и Мирабелла.

Камалия появилась вместе с Захуром

В Instagram артистка показала, как проходит их отдых на Средиземном море. Звездная семья наслаждается прогулками на яхте. А Камалия неожиданно позировала в объятиях своего бывшего мужа Мохаммада Захура на палубе.

"Наше лето — 2026. Немного солнца, моря, улыбок и хорошего настроения в вашу ленту! Ловите летний позитив от меня и Захура — пусть в каждом дне будет свой лучик радости и тепла", — написала певица.

В комментариях подписчики знаменитости задаются вопросом, действительно ли Камалия и Захур расстались.

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Камалия и Мохаммад Захур Фото: kamaliyaofficial/instagram

Камалия и Мохаммад Захур Фото: kamaliyaofficial/instagram

Камалия и Мохаммад Захур с дочерью Фото: kamaliyaofficial/instagram

Камалия и Захур: расстались или вместе

Певица и бизнесмен объявили о разводе ещё весной 2023 года после 20 лет брака. Впрочем, они активно поддерживают связь ради детей, время от времени появляются на публике и даже живут вместе в поместье под Киевом.

Камалия вышла замуж за Захура в 2003 году. У них родились две дочери — Арабелла и Мирабелла. Сейчас девочкам по 12 лет.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Камалия надела на концерт платье, полностью украшенное камнями Swarovski. Ткань для его пошива заказали из Италии, а общий вес наряда составил 15 килограммов.

Звезда заинтриговала снимками со своим поклонником. Она показала загадочного мужчину, который подарил ей огромный букет из 201 розы.

Кроме того, в день своего рождения украинская певица сообщила, что российские оккупанты нанесли удар по её бизнес-центру.