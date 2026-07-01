Камалія возз'єдналась із Захуром та показалася в його обіймах (фото)

Українська співачка Камалія несподівано показалася в обіймах колишнього чоловіка Мохаммада Захура. Експодружжя відпочиває разом за кордоном.

Зірка сцени вирішила насолодитися відпочинком на Пальма-де-Майорці. Компанію Камалії склали її колишній Захур та їхні доньки Арабелла і Мірабелла.

Камалія показалася із Захуром

В Instagram артистка показала, як минає їхній відпочинок на Середземному морі. Зіркова родина насолоджується прогулянками яхтою. А Камалія неочікувано позувала в обіймах колишнього чоловіка Мохаммада Захура на палубі.

"Наше літо — 2026. Трошки сонця, моря, усмішок і гарного настрою вам у стрічку! Ловіть літній позитив від мене та Захура — нехай у кожного дня буде свій промінчик радості й тепла", — написала співачка.

У коментарях підписники знаменитості задаються питаннями, чи справді розійшлися Камалія та Захур.

Відео дня

Камалія та Мохаммад Захур Фото: kamaliyaofficial/instagram

Камалія та Мохаммад Захур Фото: kamaliyaofficial/instagram

Камалія та Мохаммад Захур з донькою Фото: kamaliyaofficial/instagram

Камалія та Захур: розлучилися чи разом

Співачка та бізнесмен оголосили про розлучення ще навесні 2023 року після 20-річного шлюбу. Втім, вони активно підтримують звʼязок заради дітей, час від часу виходять на публіку та навіть живуть разом у маєтку під Києвом.

Камалія вийшла заміж за Захура у 2003 році. Вони стали батьками двох доньок — Арабелли та Мірабелли. Наразі дівчатам по 12 років.

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Камалія надягнула на концерт сукню, яка повністю вкрита камінням Swarovski. Тканину для її створення замовляли з Італії, а загальна вага вбрання становила 15 кілограмів.

Зірка заінтригувала кадрами зі своїм залицяльником. Вона показала загадкового чоловіка, який подарував їй величезний букет з троянд з 201 квітки.

Крім того, у свій день народження українська співачка повідомила, що російські окупанти завдали удару по її бізнес-центру.