Камалію застукали з ймовірним молодим коханцем в Іспанії (фото)

49-річна співачка Камалія опинилася в центрі уваги через можливий новий роман із виконавцем українського походження Паоло Токовим, який мешкає в Португалії. Приводом для обговорень у медіапросторі стали їхні спільні кадри з відпочинку в Іспанії та публічна підтримка одне одного в соцмережах.

Після офіційного розлучення з бізнесменом Мохаммадом Захуром особисте життя Камалії залишається під прицілом таблоїдів. Попри те, що експодружжя продовжує мешкати в одному будинку заради спільних дітей, у мережі дедалі частіше з'являються свідчення про нове захоплення артистки. Йдеться про 37-річного співака Паоло Токового.

Чутки підігрів новий реліз Паоло — композиція під назвою "One More Secret" ("Ще один секрет"), яка вийшла через місяць після перших повідомлень про їхню зустріч. Шанувальники припускають, що трек присвячений саме Камалії, особливо на тлі світлин з іспанського узбережжя, де артистів зафільмували під час прогулянки та спільного обіду.

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Камалія з Паоло Токовим Фото: Фокус

Як стало відомо Фокусу, у публічному просторі музиканти також не приховують теплого спілкування. Вони регулярно залишають коментарі під дописами одне одного, а під час своїх ефірів у TikTok Камалія неодноразово ділилася творчістю Паоло з аудиторією. Виконавець, у свою чергу, публічно називає її "королевою" та дякує за підтримку.

Камалія підтримує Паоло Фото: TikTok

Крім того, Токовий публічно висловився на захист співачки під час її конфлікту з продюсером Геннадієм Вітром щодо проєкту "Музична платформа", що лише підсилило чутки про їхню близькість.

Раніше Камалія зазначала в інтерв'ю, що розглядатиме у ролі майбутнього обранця молодшого чоловіка, а для самого Паоло це не перший досвід перебування у колі відомих жінок — раніше його бачили в товаристві португальської світської левиці Лілі Канекаш.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Влітку експара вирушила на відпочинок до Туреччини, а зірка сцени показала сонячні кадри та розкрила деталі своєї подорожі.

Коханий Камалії зрадив співачку з її кращою подругою.

Крім того, співачка показала загадкового фаната, який подарував їй величезний букет з троянд з 201 квітки.