"Він що, обнюхався": Камалія пройшлася по відомому продюсеру (фото)

Українська співачка Камалія заговорила про сварку з відомим продюсером Геннадієм Вітером та його різкі висловлювання.

Публічний конфлікт між знаменитостями почався тоді, коли Камалію не запросили на "Музичну платформу". Хоча вона раніше привела проєкту головного спонсора.

Камалія — про конфлікт з Вітером

"А хто знає Гену Вітера? Мало хто знає Гену Вітера. Коли я щось там кажу: "А хто це такий?" Навіть імʼя не знають в широкому колі, не те що пісень", — сказала зірка в інтервʼю Славі Дьоміну.

Камалію дуже зачепили слова продюсера про її брата.

"Мене дуже сильно зачепило, образило… На твоє питання: "Чи Камалія тобі правда допомогла від армії?" А він сказав: "А чому вона тоді свого брата не відмазала від армії?" Він мені навіть писав, коли в мене брат загинув. На що я йому написала: "Дякую". Все. В мене брат пішов… В мене брат, один, другий — добровольці. Вони пішли з першого дня", — зазначила артистка.

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За словами співачки, її брат після контузій все одно захотів повертатися на фронт.

"Він пішов, навчився на керувальника БПЛА. І пішов знов на війну. І загинув від ворожого дрону. Другий брат в мене теж добровольцем був. Вже рік ми його шукаємо. Безвісти зниклий", — зізналася Камалія.

Співачка наголосила, що багато хто з її сімʼї служить.

Геннадій Вітер Фото: Instagram

Зірка наголосила, що не буде робити перший крок до примирення.

"По-друге. Він зачепив ще одну тему. Це коні. Дуже болюча тема. "Камалія скоріше зʼїсть коня, ніж його подарує". Він що, обнюхався чи що? Я не знаю... Всі знають, що я рятую коней. Скільки я врятувала коней. Я навіть рятувала коней і дарувала їх кінним школам", — каже Камалія.

До того ж, Вітер "вліз в дівочі розбірки".

Камалія — про орієнтацію Вітера

А в інтервʼю Марічці Довбенко співачка заговорила про орієнтацію продюсера.

"Знаєш, що мене більше всього дивує? Ми живемо в 21-му столітті. В нас демократія. В нас толерантність до меншиств, до гомосексуалістів. Сьогодні багато хто вийшов і сказав: "Я люблю людей своєї статі". Чомусь Гена Вітер це приховує", — сказала Камалія.

За словами співачки, жінку, яку Вітер представляє як свою цивільну жінку, він начебто використовує для приховування своєї орієнтації.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Камалія відреагувала на хейт щодо її відео у військовій формі під пісні.

Нещодавно зірка опинилася в центрі уваги через можливий новий роман із виконавцем українського походження.

Крім того, співачка показала загадкового фаната, який подарував їй величезний букет з троянд з 201 квітки.