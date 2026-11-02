"Маю право": Камалія відповіла на хейт через танці у військовій формі (відео)
Українська співачка та волонтерка Камалія відреагувала на хейт щодо її відео у військовій формі під пісні.
Зірка раніше оприлюднила відео, де вона разом зі співаком VLADIAS танцює на броньованому автомобілі під свою пісню "Самбука". Артисти позували у військовій формі та берцях. Вони приїхали до військових із "Бісової дюжини" з волонтерською метою.
Камалія відреагувала на хейт
Слава Дьомін пригадав, як співачка "зірвалася" на матюки під час відповіді хейтерам.
"Перший раз сказала (матюками, — Ред.). Перший раз не витримала і сказала. І то не матюками. Я сказала: "с", крапочки, "а", — зазначила Камалія.
Знаменитість наголосила, що VLADIAS — це музикант, автор багатьох пісень, він пише багатьом артистам, зокрема Камалії. І зараз служить.
"Я з самого початку війни їжджу до хлопців. Я їжджу на різні напрямки, де мене запрошують. Звісно, в мене є такі бригади, батальйони, котрі я з самого початку підтримую", — зазначила співачка.
За словами Камалії, військовим дуже багато чого потрібно.
"Звісно, я їм фінансово допомагаю. Ще й морально та психологічно. Я дуже часто до наших хлопців їжджу, даю концерти, приїжджаю, спілкуюся з ними. Звісно, я була там, де я не приїду на підборах, у концертній сукні. У якому б ти цивільному одязі не приїхав, за правилами безпеки, тебе самі військові перевдягнуть у своє. Тому що ти повинен зливатися з лісом, не бути плямою. Звісно, я військовий волонтер, я маю право", — відповіла на хейт знаменитість.
Ба більше, шеврони їм причепили самі військові.
Не очікувала хейту
За словами зірки, вона не очікувала хейту, адже перед цим не одноразово виставляла схожі кадри.
"Хлопці були дуже раді мене бачити. Я там з ними і бігала по полігону. Якраз вони на цій техніці. Вони самі захотіли зняти відео класні, підтримати мою нову пісню. Вони трошки хоч відпочили морально. Я поспівала з ними, поспілкувалася", — розповіла співачка.
На образи хейтерів Камалія сказала, що "у кого що болить, той про те говорить".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Камалія та її колишній Мохаммад Захур після розлучення продовжують залишатися сім'єю. Влітку вони вирушили на відпочинок до Туреччини.
- Нещодавно зірка опинилася в центрі уваги через можливий новий роман із виконавцем українського походження.
Крім того, співачка показала загадкового фаната, який подарував їй величезний букет з троянд з 201 квітки.