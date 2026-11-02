"Маю право": Камалія відповіла на хейт через танці у військовій формі (відео)

Українська співачка та волонтерка Камалія відреагувала на хейт щодо її відео у військовій формі під пісні.

Зірка раніше оприлюднила відео, де вона разом зі співаком VLADIAS танцює на броньованому автомобілі під свою пісню "Самбука". Артисти позували у військовій формі та берцях. Вони приїхали до військових із "Бісової дюжини" з волонтерською метою.

Камалія відреагувала на хейт

Слава Дьомін пригадав, як співачка "зірвалася" на матюки під час відповіді хейтерам.

"Перший раз сказала (матюками, — Ред.). Перший раз не витримала і сказала. І то не матюками. Я сказала: "с", крапочки, "а", — зазначила Камалія.

Знаменитість наголосила, що VLADIAS — це музикант, автор багатьох пісень, він пише багатьом артистам, зокрема Камалії. І зараз служить.

Видео дня

"Я з самого початку війни їжджу до хлопців. Я їжджу на різні напрямки, де мене запрошують. Звісно, в мене є такі бригади, батальйони, котрі я з самого початку підтримую", — зазначила співачка.

За словами Камалії, військовим дуже багато чого потрібно.

"Звісно, я їм фінансово допомагаю. Ще й морально та психологічно. Я дуже часто до наших хлопців їжджу, даю концерти, приїжджаю, спілкуюся з ними. Звісно, я була там, де я не приїду на підборах, у концертній сукні. У якому б ти цивільному одязі не приїхав, за правилами безпеки, тебе самі військові перевдягнуть у своє. Тому що ти повинен зливатися з лісом, не бути плямою. Звісно, я військовий волонтер, я маю право", — відповіла на хейт знаменитість.

Ба більше, шеврони їм причепили самі військові.

Камалія "нарвалася" на критику після відео у військовій формі Фото: Колаж: Фокус

Не очікувала хейту

За словами зірки, вона не очікувала хейту, адже перед цим не одноразово виставляла схожі кадри.

"Хлопці були дуже раді мене бачити. Я там з ними і бігала по полігону. Якраз вони на цій техніці. Вони самі захотіли зняти відео класні, підтримати мою нову пісню. Вони трошки хоч відпочили морально. Я поспівала з ними, поспілкувалася", — розповіла співачка.

На образи хейтерів Камалія сказала, що "у кого що болить, той про те говорить".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Камалія та її колишній Мохаммад Захур після розлучення продовжують залишатися сім'єю. Влітку вони вирушили на відпочинок до Туреччини.

Нещодавно зірка опинилася в центрі уваги через можливий новий роман із виконавцем українського походження.

Крім того, співачка показала загадкового фаната, який подарував їй величезний букет з троянд з 201 квітки.