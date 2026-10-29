"Які ви, с*ка, експерти усі": Камалія "зірвалась" після критики за військову форму (фото)

Українська співачка Камалія емоційно відреагувала на хейт щодо її нового відео у військовій формі. Знаменитість заявила, що вона не просто артистка, а й волонтер, і тому має право одягати форму, коли їде до наших захисників.

До того ж Камалія зазначила, що військова форма – це безпечність у лісі. Тим паче, за словами співачки, у неї є волонтерські шеврони та шеврони підопічної бригади. Про це артистка бурхливо висловилась у коментарях на своїй сторінці в Instagram (kamaliyaofficial).

Реакція Камалії на хейтерів

Співачка заявила, що має право одягати військову форму, оскільки часто їздить до захисників та допомагає їм.

"Які ви, су*а, експерти усі! А не хотіли би поїхати до наших захисників, підтримати, допомогти?! Що ви зробили, диванні критики?! Я не просто співачка, я військовий волонтер, і маю право, коли їду до військових, одягати форму! А в чому ще мені там з ними бігати?! Одягнути концертне плаття та підбори?!" — обурилася Камалія.

Видео дня

Артистка зазначила, що багато чого не показує у соцмережі. За її словами, відео з нею захотіли зняті хлопці-військові, тому що вони теж звичайні люди.

"І військова форма, це ще і безпечність у лісі! Тим паче, у мене волонтерські шеврони та шеврони підопічної бригади! Нажаль, не все можна публікувати і не все можу показати, коли я знаходжуся з ними! А відео зі мною, під мою пісню, захотіли зняти хлопці, тому що вони, теж звичайні люди, і іноді, теж хочуть посміхатися! Слава ЗСУ! Слава нашим героям!" — додала Камалія.

Камалія відповіла на хейт Фото: Instagram

Крім цього, співачка наголосила, що приїхала до військових із "Бісової дюжини" з волонтерською метою: допомогти, підтримати, обійняти й подарувати трохи позитивних емоцій.

"Що в цьому поганого? А в чому я мала приїхати до них у ліс — у вечірній сукні та на підборах? На мені одяг у стилі military для волонтерських поїздок. Я не видаю себе за військову! У польових умовах хлопці іноді самі дають цивільним камуфляж, щоб ті були менш помітними. Це питання безпеки, а не моди", — сказала Камалія.

Камалія у військовій формі Фото: Instagram

У чому суть скандалу

Камалія оприлюднила відео, де вона разом зі співаком VLADIAS танцює на броньованому автомобілі під свою пісню "Самбука". Знаменитості позували у військовій формі та берцях.

Під роликом артистка подякувала українським військовим за мужність та боротьбу за нашу державу. Вона звернулася до другого механізованого батальйону "Бісова дюжина" 12 ОВМБр.

Втім, шанувальники співачки не очікували побачити таке від неї і зауважили, що вона "опустилась нижче дна".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Камалія та її колишній Мохаммад Захур після розлучення продовжують залишатися сім'єю. Влітку вони вирушили на відпочинок до Туреччини.

Нещодавно співачка опинилася в центрі уваги через можливий новий роман із виконавцем українського походження Паоло Токовим, який мешкає в Португалії.

До речі, стало відомо, що коханий Камалії зрадив співачку з її кращою подругою.