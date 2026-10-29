"Какие вы, с*ка, все эксперты": Камалия "взорвалась" после критики из-за военной формы

Украинская певица Камалия эмоционально отреагировала на критику в адрес своего нового видео, снятого в военной форме. Знаменитость заявила, что она не просто артистка, но и волонтёр, и поэтому имеет право надевать форму, когда едет к нашим защитникам.

К тому же Камалия отметила, что военная форма — это безопасность в лесу. Тем более, по словам певицы, у неё есть волонтёрские шевроны и шевроны бригады, которую она поддерживает. Об этом артистка бурно высказалась в комментариях на своей странице в Instagram (kamaliyaofficial).

Реакция Камалии на хейтеров

Певица заявила, что имеет право носить военную форму, поскольку часто навещает защитников и помогает им.

"Какие же вы, бл*дь, все эксперты! А не хотели бы съездить к нашим защитникам, поддержать их, помочь?! Что вы сделали, диванные критики?! Я не просто певица, я военный волонтёр, и имею право, когда еду к военным, надевать форму! А в чём ещё мне там с ними бегать?! Надеть концертное платье и каблуки?!" — возмутилась Камалия.

Видео дня

Артистка отметила, что многое не показывает в соцсетях. По её словам, видео с ней захотели снять ребята-военные, потому что они тоже обычные люди.

"А военная форма — это ещё и безопасность в лесу! Тем более что у меня есть волонтёрские шевроны и шевроны бригады, которой я помогаю! К сожалению, не всё можно публиковать и не всё могу показать, когда я нахожусь с ними! А видео со мной, под мою песню, захотели снять ребята, потому что они тоже обычные люди и иногда тоже хотят улыбаться! Слава ВСУ! Слава нашим героям!" — добавила Камалия.

Камалия ответила на хейт Фото: Instagram

Кроме того, певица подчеркнула, что приехала к военным из "Бесовой дюжины" с волонтерской целью: помочь, поддержать, обнять и подарить немного положительных эмоций.

"Что в этом плохого? А как я должна была приехать к ним в лес — в вечернее платье и на каблуках? На мне одежда в стиле military для волонтерских поездок. Я не выдаю себя за военную! В полевых условиях ребята иногда сами дают гражданским камуфляж, чтобы те были менее заметны. Это вопрос безопасности, а не моды", — сказала Камалия.

Камалия в военной форме Фото: Instagram

В чём суть скандала

Камалия опубликовала видео, на котором она вместе с певцом VLADIAS танцует на бронированном автомобиле под свою песню "Самбука". Знаменитости позировали в военной форме и берцах.

Под видео артистка поблагодарила украинских военных за мужество и борьбу за нашу страну. Она обратилась ко второму механизированному батальону "Бесова дюжина" 12-й ОВМБр.

Впрочем, поклонники певицы не ожидали увидеть от неё такое и отметили, что она "опустилась ниже дна".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Камалия и её бывший супруг Мохаммад Захур после развода продолжают оставаться семьёй. Летом они отправились на отдых в Турцию.

Недавно певица оказалась в центре внимания из-за возможного нового романа с исполнителем украинского происхождения Паоло Токовым, проживающим в Португалии.

Кстати, стало известно, что возлюбленный Камалии изменил певице с её лучшей подругой.