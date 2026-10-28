Камалия танцами в военной форме нарвалась на критику: ее "разнесли" в сети (видео)

Украинская певица Камалия подверглась критике после того, как опубликовала видео на свою песню "Самбука". Артистка возмутила пользователей сети своими танцами в военной форме, сидя на бронированном автомобиле.

Соответствующий ролик Камалия опубликовала на своей странице в Instagram (kamaliyaofficial). Поклонники певицы не ожидали увидеть от неё такое и отметили, что артистка "опустилась ниже дна".

Пользователи сети возмутились поведением Камалии и засыпали её негативными комментариями под постом.

Скандал с Камалией — что известно

На опубликованном видео можно увидеть, как артистка вместе с певцом VLADIAS танцует на бронированном автомобиле под свою песню "Самбука". Знаменитости позировали в военной форме и берцах.

Под видео Камалия поблагодарила украинских военных за мужество и борьбу за нашу страну. Она обратилась ко второму механизированному батальону "Бесова дюжина" 12-й ОВМБр.

Видео дня

"Мои дорогие "Бисики"! Спасибо вам за мужество, силу и каждый день борьбы за Украину! Горжусь вами, люблю вас и верю в нашу победу! Слава ВСУ! Слава нашим героям!" — написала певица.

Украинцы обрушились в комментариях на Камалию и призвали её удалить ролик, который на фоне войны выглядит неуместным.

"Лучше удалите";

"Я в шоке";

"Что это?";

"Я даже не знаю, какой ИИ мог написать такой текст… "Не грусти, не гони, не гони, если ты не жив", "Больше твои руки не коснутся, к сожалению". Б*здь, уважаемые";

"Это ужас, опустились ниже дна. Вы там все обкурились? Танцы и веселье на костях. Думайте лучше головой, что петь, где и для кого";

"Я никогда не пишу комментарии под такими постами, но здесь я почувствовала прям жёсткий кринж… Пойду помою глаза".

Камалию раскритиковали за новое видео Фото: Instagram Камалию раскритиковали за новое видео Фото: Instagram Камалию раскритиковали за новое видео Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Камалия оказалась в центре внимания из-за возможного нового романа с исполнителем украинского происхождения Паоло Токовым, проживающим в Португалии.

Интересно, что певица и её бывший супруг Мохаммад Захур после развода продолжают оставаться семьёй. Летом бывшая пара отправилась на отдых в Турцию.

Кстати, возлюбленный Камалии изменил певице с её лучшей подругой.