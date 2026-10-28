Камалия танцами в военной форме нарвалась на критику: ее "разнесли" в сети (видео)
Украинская певица Камалия подверглась критике после того, как опубликовала видео на свою песню "Самбука". Артистка возмутила пользователей сети своими танцами в военной форме, сидя на бронированном автомобиле.
Соответствующий ролик Камалия опубликовала на своей странице в Instagram (kamaliyaofficial). Поклонники певицы не ожидали увидеть от неё такое и отметили, что артистка "опустилась ниже дна".
Пользователи сети возмутились поведением Камалии и засыпали её негативными комментариями под постом.
Скандал с Камалией — что известно
На опубликованном видео можно увидеть, как артистка вместе с певцом VLADIAS танцует на бронированном автомобиле под свою песню "Самбука". Знаменитости позировали в военной форме и берцах.
Под видео Камалия поблагодарила украинских военных за мужество и борьбу за нашу страну. Она обратилась ко второму механизированному батальону "Бесова дюжина" 12-й ОВМБр.
"Мои дорогие "Бисики"! Спасибо вам за мужество, силу и каждый день борьбы за Украину! Горжусь вами, люблю вас и верю в нашу победу! Слава ВСУ! Слава нашим героям!" — написала певица.
Украинцы обрушились в комментариях на Камалию и призвали её удалить ролик, который на фоне войны выглядит неуместным.
- "Лучше удалите";
- "Я в шоке";
- "Что это?";
- "Я даже не знаю, какой ИИ мог написать такой текст… "Не грусти, не гони, не гони, если ты не жив", "Больше твои руки не коснутся, к сожалению". Б*здь, уважаемые";
- "Это ужас, опустились ниже дна. Вы там все обкурились? Танцы и веселье на костях. Думайте лучше головой, что петь, где и для кого";
- "Я никогда не пишу комментарии под такими постами, но здесь я почувствовала прям жёсткий кринж… Пойду помою глаза".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Камалия оказалась в центре внимания из-за возможного нового романа с исполнителем украинского происхождения Паоло Токовым, проживающим в Португалии.
- Интересно, что певица и её бывший супруг Мохаммад Захур после развода продолжают оставаться семьёй. Летом бывшая пара отправилась на отдых в Турцию.
Кстати, возлюбленный Камалии изменил певице с её лучшей подругой.