Камалія танцями у військовій формі нарвалась на критику: її "рознесли" у мережі (відео)

Українська співачка Камалія нарвалась на критику після того, як оприлюднила відео під свою пісню "Самбука". Артистка розлютила мережу танцями у військовій формі, сидячи на броньованому автомобілі.

Відповідний ролик Камалія опублікувала на сторінці в Instagram (kamaliyaofficial). Шанувальники співачки не очікували побачити таке від неї і зауважили, що артистка "опустилась нижче дна".

Користувачі мережі обурились поведінкою Камалії та засипали її негативними коментарями під дописом.

Скандал з Камалією – що відомо

На оприлюдненому відео можна побачити, як артистка разом зі співаком VLADIAS танцює на броньованому авто під свою пісню "Самбука". Знаменитості позували у військовій формі та берцях.

Під роликом Камалія подякувала українським військовим за мужність та боротьбу за нашу державу. Вона звернулася до другого механізованого батальйону "Бісова дюжина" 12 ОВМБр.

Видео дня

"Мої любі "Бісікі"! Дякую вам за мужність, силу та кожен день боротьби за Україну! Пишаюся вами, люблю вас і вірю в нашу перемогу! Слава ЗСУ! Слава нашим Героям!" — написала співачка.

Українці накинулись у коментарях на Камалію і закликали її видалити ролик, який на тлі війни є недоречним.

"Видаліть краще";

"Я в шоці";

"Це що?";

"Я навіть не знаю, який ШІ міг написати такий текст… "Не жури, не жени, не жени, якщо ти не живий", "Більше твої руки не торкнуть, нажаль". Ка*зда, шановні";

"Це жах, опустились нижче дна. Ви там всі обкурились? Танці і веселощі на кістках. Думайте краще головою, що співати, де і для кого";

"Я ніколи не пишу коментарі під такими постами, але тут я зловила прям жосткий крінж… Піду помию очі".

Камалію розкритикували за нове відео Фото: Instagram Камалію розкритикували за нове відео Фото: Instagram Камалію розкритикували за нове відео Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Камалія опинилася в центрі уваги через можливий новий роман із виконавцем українського походження Паоло Токовим, який мешкає в Португалії.

Цікаво, що співачка та її колишній Мохаммад Захур після розлучення продовжують залишатися сім'єю. Влітку експара вирушила на відпочинок до Туреччини.

До речі, коханий Камалії зрадив співачку з її кращою подругою.