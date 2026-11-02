"Имею право": Камалия ответила на критику из-за танцев в военной форме (видео)

Украинская певица и волонтёр Камалия отреагировала на критику в адрес своего видео, в котором она исполняет песни в военной форме.

Звезда ранее опубликовала видео, на котором она вместе с певцом VLADIAS танцует на бронированном автомобиле под свою песню "Самбука". Артисты позировали в военной форме и берцах. Они приехали к военным из "Бесовой дюжины" с волонтерской миссией.

Камалия отреагировала на хейт

Слава Дёмин вспомнил, как певица "сорвалась" на матерные слова, отвечая хейтерам.

"Впервые сказала (нецензурные слова, — Ред.). Впервые не выдержала и сказала. И то не нецензурные слова. Я сказала: "с", точки, "а", — отметила Камалия.

Знаменитость подчеркнула, что VLADIAS — это музыкант, автор многих песен, он пишет песни для многих артистов, в том числе для Камалии. И сейчас служит.

Видео дня

"Я с самого начала войны езжу к ребятам. Я езжу в разные места, куда меня приглашают. Конечно, у меня есть такие бригады и батальоны, которые я поддерживаю с самого начала", — отметила певица.

По словам Камалии, военным нужно очень многое.

"Конечно, я помогаю им финансово. Да ещё и морально, и психологически. Я очень часто езжу к нашим ребятам, даю концерты, приезжаю, общаюсь с ними. Конечно, я была там, куда не приеду на каблуках, в концертном платье. В какой бы гражданской одежде ты ни приехал, по правилам безопасности тебя сами военные переоденут в свою. Потому что ты должен сливаться с лесом, не быть пятном. Конечно, я военный волонтер, я имею право", — ответила на хейт знаменитость.

Более того, шевроны им прикрепили сами военные.

Камалия "нарвалась" на критику после видео, на котором она в военной форме Фото: Коллаж: Фокус

Не ожидала негативных комментариев

По словам звезды, она не ожидала негативных комментариев, ведь до этого не раз публиковала похожие видео.

"Ребята были очень рады меня видеть. Я там с ними и бегала по полигону. Как раз они на этой технике. Они сами захотели снять классное видео, поддержать мою новую песню. Они хоть немного отдохнули морально. Я спела с ними, пообщалась", — рассказала певица.

В ответ на нападки хейтеров Камалия сказала, что "у кого что болит, тот об этом и говорит".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Камалия и её бывший супруг Мохаммад Захур после развода продолжают оставаться семьёй. Летом они отправились на отдых в Турцию.

Недавно звезда оказалась в центре внимания из-за возможного нового романа с исполнителем украинского происхождения.

Кроме того, певица показала загадочного поклонника, который подарил ей огромный букет из 201 розы.