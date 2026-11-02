"Имею право": Камалия ответила на критику из-за танцев в военной форме (видео)
Украинская певица и волонтёр Камалия отреагировала на критику в адрес своего видео, в котором она исполняет песни в военной форме.
Звезда ранее опубликовала видео, на котором она вместе с певцом VLADIAS танцует на бронированном автомобиле под свою песню "Самбука". Артисты позировали в военной форме и берцах. Они приехали к военным из "Бесовой дюжины" с волонтерской миссией.
Камалия отреагировала на хейт
Слава Дёмин вспомнил, как певица "сорвалась" на матерные слова, отвечая хейтерам.
"Впервые сказала (нецензурные слова, — Ред.). Впервые не выдержала и сказала. И то не нецензурные слова. Я сказала: "с", точки, "а", — отметила Камалия.
Знаменитость подчеркнула, что VLADIAS — это музыкант, автор многих песен, он пишет песни для многих артистов, в том числе для Камалии. И сейчас служит.
"Я с самого начала войны езжу к ребятам. Я езжу в разные места, куда меня приглашают. Конечно, у меня есть такие бригады и батальоны, которые я поддерживаю с самого начала", — отметила певица.
По словам Камалии, военным нужно очень многое.
"Конечно, я помогаю им финансово. Да ещё и морально, и психологически. Я очень часто езжу к нашим ребятам, даю концерты, приезжаю, общаюсь с ними. Конечно, я была там, куда не приеду на каблуках, в концертном платье. В какой бы гражданской одежде ты ни приехал, по правилам безопасности тебя сами военные переоденут в свою. Потому что ты должен сливаться с лесом, не быть пятном. Конечно, я военный волонтер, я имею право", — ответила на хейт знаменитость.
Более того, шевроны им прикрепили сами военные.
Не ожидала негативных комментариев
По словам звезды, она не ожидала негативных комментариев, ведь до этого не раз публиковала похожие видео.
"Ребята были очень рады меня видеть. Я там с ними и бегала по полигону. Как раз они на этой технике. Они сами захотели снять классное видео, поддержать мою новую песню. Они хоть немного отдохнули морально. Я спела с ними, пообщалась", — рассказала певица.
В ответ на нападки хейтеров Камалия сказала, что "у кого что болит, тот об этом и говорит".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Камалия и её бывший супруг Мохаммад Захур после развода продолжают оставаться семьёй. Летом они отправились на отдых в Турцию.
- Недавно звезда оказалась в центре внимания из-за возможного нового романа с исполнителем украинского происхождения.
Кроме того, певица показала загадочного поклонника, который подарил ей огромный букет из 201 розы.