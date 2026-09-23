"Важные понты": кум Насти Каменских прошелся по Потапу

Украинский продюсер Геннадий Витер "раскритиковал" рэпера Потапа, который, по его словам, оказал негативное влияние на куму Настю Каменских.

Позиция певицы шокировала её близкого человека, о чём он рассказал для "Наедине с Гламуром". Геннадий заявил, что своими поступками звёзды вычеркнули себя из украинского пространства. Впрочем, продюсер, как обычно, не критикует свою куму, а уверен, что виноват во всём — Потап.

Кум Каменских "разнес" Потапа

"То, что там творилось, — это какой-то кошмар. Я считаю, что это какой-то бред, который ей, скорее всего, вбил в голову Потап, чтобы снова подняться на какую-то там ступеньку. То, что они сделали, — это глупость. Они полностью вычеркнули себя из украинского сегмента. Но я считаю, что это точно не Настя. Это скорее творчество Потапа, это его такие выходки. Он считает, что таким образом сможет снова привлечь аудиторию, которая находится за рубежом. Таким образом они хотят себе концерты, ведь деньги же могут закончиться", — уверен продюсер.

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По словам Геннадия, у него с Потапом вообще не сложились отношения. Они слишком разные. По словам кума Каменских, её мужу важны "понты", яркий и фальшивый шоу-бизнес. А Геннадий не любит, когда за спиной говорят одно, а в глаза — другое.

"Лёша — очень поверхностный человек, очень агрессивный и пафосный. Я его совершенно не воспринимаю. Для него важны понты: во что человек одет, что он носит, какие у него друзья. Мне всё равно. Мне важно, что у человека внутри. Именно в этом у нас разница", — добавил Витер.

Потап Фото: https://www.instagram.com/realpotap/

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Настя Каменских впервые прокомментировала свое скандальное интервью, которое она дала российской журналистке Екатерине Гордеевой.

Певица решила с юмором отреагировать на волну обсуждений. Она опубликовала ироничный список "планов на день", в котором высмеяла самые популярные слухи о себе.

Кстати, Потап и Настя оказались в списке международной базы данных "Миротворец".