"Важливі понти": кум Насті Каменських пройшовся по Потапу

Український продюсер Геннадій Вітер "розніс" репера Потапа, який, за його словами, негативно вплинув на куму Настю Каменських.

Позиція співачки шокує її близьку людину, про що він розповів для "Наодинці з Гламуром". Геннадій заявив, що своїми вчинками зірки викреслили себе з українського простору. Втім, продюсер традиційно не критикує свою куму, а впевнений, що виною всьому — Потап.

Кум Каменських "розніс" Потапа

"Те, що неслося, це якесь жахіття. Я вважаю, це якась маячня, яку їй вбив, скоріш за все, Потап для того, щоб знову піднятися на якийсь там щабель. Те, що вони зробили, це дурість. Вони повністю себе викреслили з українського сегменту. Але я вважаю, це точно не Настя. Це більше творчість Потапа, це його отакі вибрики. Він вважає, що таким чином зможе знову притягнути аудиторію, яка за кордоном. Таким чином вони хочуть собі концерти, бо гроші ж мають можливість закінчуватися", — впевнений продюсер.

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За словами Геннадія, з Потапом у нього взагалі не склалися стосунки. Вони занадто різні. За словами кума Каменських, її чоловіку важливі "понти", яскравий і несправжній шоубіз. А Геннадій не любить, коли за спиною кажуть інше, ніж те, що в очі.

"Льоша дуже поверхова людина, дуже агресивна і пафосна. Я його зовсім не сприймаю. Для нього важливі понти, у що людина одягнута, що вона несе, які в неї друзі. Мені все одно. Мені важливо, що у людини всередині. Саме в цьому в нас різниця", — додав Вітер.

Потап Фото: https://www.instagram.com/realpotap/

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Настя Каменських вперше прокоментувала своє скандальне інтерв’ю, яке дала російській журналістці Катерині Гордєєвій.

Співачка вирішила з гумором відреагувати на хвилю обговорень. Вона опублікувала іронічний список "планів на день", де висміяла найпопулярніші чутки про себе.

До речі, Потап та Настя стали фігурантами міжнародної бази "Миротворець".