Заговорила за покійників: Каменських відреагувала на скандальне інтерв'ю з кістою

Українська співачка Настя Каменських вперше прокоментувала своє скандальне інтерв’ю, яке дала російській журналістці Катерині Гордєєвій. Також вона згадала і кісту, яка в неї з’явилась нібито після української мови.

Відповідне відео артистка оприлюднила в Instagram (kamenskux). За її словами, коли вона йде на інтерв’ю, то не думає, кого потрібно задовольнити сказаним.

Реакція Каменських на інтерв’ю про "кісту"

Співачка вважає, що якщо завдання в інтерв’ю лише сподобатися аудиторії, то ніколи не можна казати правду про себе. Щоб залишитися людиною у нинішні часи, має бути байдуже на думку інших, вважає Каменських.

"Будь-яке бажання догодити комусь у наші часи рано чи пізно перетворить вас на заручників. Якщо я йду на інтерв’ю, я не думаю, кого мені потрібно задовольнити сказаним. Якщо я захочу зробити собі рекламу, я куплю великий банер. Якщо я захочу, щоб всі мене любили, я мовчатиму. Від людей нам треба чесніть, яка співпадає з нашими очікуваннями. І вона нікому не всралася", — сказала співачка.

Видео дня

За її словами, у нинішньому суспільстві претензій немає лише до покійників, бо вони не змінюються, не роблять помилок та не бувають незручними.

Каменських наголосила: щоб тебе всі любили – треба перестати існувати, або ж вбити у собі все живе та чесне.

"Бажати здохнути в конвульсіях, аргументуючи це честю, моральністю та етикою, – це як пити за здоров’я", — зазначила співачка.

Артистка додала, що й надалі буде змінювати думки та помилятися. Втім, одна річ залишиться незмінною – бажання жити.

"Є річ, яку я точно не хочу змінювати. Мені дуже подобається жити. Мабуть, навіть сильніше, ніж подобається. Ось такі висновки. Ну все, тепер можна повертатися до кісти", — підсумувала Каменських.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Настя Каменських вирішила з гумором відреагувати на хвилю обговорень, яка виникла в мережі після її резонансного інтерв'ю. Вона опублікувала іронічний список "планів на день", де висміяла найпопулярніші чутки про себе та власні щоденні завдання.

Український співак Артем Пивоваров під час свого концерту у Вінниці іронічно протролив Настю Каменських. Він згадав її слова про "кісту від української мови".

До речі, українські виконавці Потап та Настя Каменських стали фігурантами міжнародної бази "Миротворець". В карті анкет обох співаків вказано як "провокатор" і "участь в актах гуманітарної агресії проти України".