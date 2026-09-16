Заговорила о покойных: Каменских отреагировала на скандальное интервью с кистой

Украинская певица Настя Каменских впервые прокомментировала свое скандальное интервью, которое она дала российской журналистке Екатерине Гордеевой. Также она упомянула о кисте, которая у нее появилась якобы после украинского языка.

Соответствующее видео артистка опубликовала в Instagram (kamenskux). По её словам, когда она идёт на интервью, то не задумывается, кому нужно угодить своими словами.

Реакция Каменских на интервью о "кисте"

Певица считает, что если цель интервью — просто понравиться аудитории, то никогда нельзя говорить правду о себе. Чтобы оставаться человеком в наше время, нужно быть равнодушным к мнению окружающих, считает Каменских.

"Любое желание угодить кому-то в наше время рано или поздно превратит вас в заложников. Если я иду на интервью, я не задумываюсь, кого мне нужно удовлетворить своими словами. Если я захочу сделать себе рекламу, я куплю большой баннер. Если я захочу, чтобы все меня любили, я буду молчать. От людей нам нужна честность, которая соответствует нашим ожиданиям. И она никому не всралась", — сказала певица.

Видео дня

По её словам, в современном обществе претензий нет только к покойникам, потому что они не меняются, не совершают ошибок и не доставляют неудобств.

Каменских подчеркнула: чтобы тебя все любили — нужно либо перестать существовать, либо убить в себе всё живое и честное.

"Желать умереть в мучениях, обосновывая это честью, нравственностью и этикой, — это как выпить за здоровье", — отметила певица.

Артистка добавила, что и впредь будет менять свои взгляды и ошибаться. Впрочем, одно останется неизменным — желание жить.

"Есть одна вещь, которую я точно не хочу менять. Мне очень нравится жить. Пожалуй, даже больше, чем просто нравится. Вот такие выводы. Ну ладно, теперь можно возвращаться к кисте", — подытожила Каменских.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Настя Каменских решила с юмором отреагировать на волну обсуждений, которая поднялась в сети после её резонансного интервью. Она опубликовала ироничный список "планов на день", в котором высмеяла самые популярные слухи о себе и свои повседневные задачи.

Украинский певец Артем Пивоваров во время своего концерта в Виннице иронично подколол Настю Каменских. Он вспомнил её слова о "кисте от украинского языка".

Кстати, украинские исполнители Потап и Настя Каменских оказались в списке международной базы "Миротворец". В анкетах обоих певцов указаны такие пункты, как "провокатор" и "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины".