Каменских после скандала высмеяла свой план на день: "Найти психолога для психолога" (фото)

Украинская певица Настя Каменских решила с юмором отреагировать на волну обсуждений, которая поднялась в сети после ее недавнего резонансного интервью.

В своём Instagram (@kamenskux) Каменских опубликовала ироничный список "планов на день", в котором высмеяла самые популярные слухи о себе и свои повседневные задачи.

В частности, в заметке артистка поделилась вымышленным списком дел, среди которых отмечены как выполненные пункт "распечатать мемы из Тредс" и ироничный пункт "найти психолога для психолога".

Список планов Насти Каменских на день Фото: Instagram

Кроме того, певица высмеяла постоянные слухи о своей личной жизни с Потапом, добавив в список задач пункт "расстаться с Лешей", а сразу после него — "выйти замуж за Лешу".

Среди других шутливых планов артистки оказались:

Записаться на прием к ЛОР-врачу;

Йога;

Скачать "Симс: Воображаемые друзья".

Видео дня

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинская певица вместе со своим мужем Потапом дала скандальное интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой, в котором раскрыла подробности своей личной жизни и выбора языка. Помимо заявления о том, что она вернулась к русскому языку из-за "кисты от украинского языка", артистка высказалась о манипуляциях патриотизмом и объяснила фейковый развод с Потапом.

Вечером 9 сентября Каменских попала в базу "Миротворец". Согласно информации на портале, артистка попала в базу из-за того, что вела провокационную деятельность. Её высказывания расценили как "участие в актах гуманитарной агрессии" против Украины.

Кроме того, психиатр и невролог высшей категории Евгений Скрипник, который так себя называет в соцсетях, раскритиковал Настю Каменских.