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Каменских после скандала высмеяла свой план на день: "Найти психолога для психолога" (фото)

Настя Каменских оказалась в центре скандала из-за кисты из-за языка
Певица Настя Каменских | Фото: Instagram

Украинская певица Настя Каменских решила с юмором отреагировать на волну обсуждений, которая поднялась в сети после ее недавнего резонансного интервью.

В своём Instagram (@kamenskux) Каменских опубликовала ироничный список "планов на день", в котором высмеяла самые популярные слухи о себе и свои повседневные задачи.

В частности, в заметке артистка поделилась вымышленным списком дел, среди которых отмечены как выполненные пункт "распечатать мемы из Тредс" и ироничный пункт "найти психолога для психолога".

Каменских оказалась в центре скандала и пошутила по этому поводу
Список планов Насти Каменских на день
Фото: Instagram

Кроме того, певица высмеяла постоянные слухи о своей личной жизни с Потапом, добавив в список задач пункт "расстаться с Лешей", а сразу после него — "выйти замуж за Лешу".

Среди других шутливых планов артистки оказались:

  • Записаться на прием к ЛОР-врачу;
  • Йога;
  • Скачать "Симс: Воображаемые друзья".
Видео дня

Напомним, ранее Фокус писал, что:

  • Украинская певица вместе со своим мужем Потапом дала скандальное интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой, в котором раскрыла подробности своей личной жизни и выбора языка. Помимо заявления о том, что она вернулась к русскому языку из-за "кисты от украинского языка", артистка высказалась о манипуляциях патриотизмом и объяснила фейковый развод с Потапом.
  • Вечером 9 сентября Каменских попала в базу "Миротворец". Согласно информации на портале, артистка попала в базу из-за того, что вела провокационную деятельность. Её высказывания расценили как "участие в актах гуманитарной агрессии" против Украины.

Кроме того, психиатр и невролог высшей категории Евгений Скрипник, который так себя называет в соцсетях, раскритиковал Настю Каменских.