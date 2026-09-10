Каменских после скандала высмеяла свой план на день: "Найти психолога для психолога" (фото)
Украинская певица Настя Каменских решила с юмором отреагировать на волну обсуждений, которая поднялась в сети после ее недавнего резонансного интервью.
В своём Instagram (@kamenskux) Каменских опубликовала ироничный список "планов на день", в котором высмеяла самые популярные слухи о себе и свои повседневные задачи.
В частности, в заметке артистка поделилась вымышленным списком дел, среди которых отмечены как выполненные пункт "распечатать мемы из Тредс" и ироничный пункт "найти психолога для психолога".
Кроме того, певица высмеяла постоянные слухи о своей личной жизни с Потапом, добавив в список задач пункт "расстаться с Лешей", а сразу после него — "выйти замуж за Лешу".
Среди других шутливых планов артистки оказались:
- Записаться на прием к ЛОР-врачу;
- Йога;
- Скачать "Симс: Воображаемые друзья".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Украинская певица вместе со своим мужем Потапом дала скандальное интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой, в котором раскрыла подробности своей личной жизни и выбора языка. Помимо заявления о том, что она вернулась к русскому языку из-за "кисты от украинского языка", артистка высказалась о манипуляциях патриотизмом и объяснила фейковый развод с Потапом.
- Вечером 9 сентября Каменских попала в базу "Миротворец". Согласно информации на портале, артистка попала в базу из-за того, что вела провокационную деятельность. Её высказывания расценили как "участие в актах гуманитарной агрессии" против Украины.
Кроме того, психиатр и невролог высшей категории Евгений Скрипник, который так себя называет в соцсетях, раскритиковал Настю Каменских.