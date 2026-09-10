Каменських після скандалу висміяла свій план на день: "Знайти психолога психологу" (фото)

Українська співачка Настя Каменських вирішила з гумором відреагувати на хвилю обговорень, яка виникла в мережі після її нещодавнього резонансного інтерв'ю.

У своєму Instagram (@kamenskux) Каменських опублікувала іронічний список "планів на день", де висміяла найпопулярніші чутки про себе та власні щоденні завдання.

Зокрема, у нотатці артистка поділилася вигаданим переліком справ, серед яких відмічені як виконані пункт "роздрукувати меми з Тредс" та іронічне "знайти психолога психологу".

Список планів на день Насті Каменських Фото: Instagram

Окрім цього, співачка висміяла постійні чутки довкола її особистого життя з Потапом, додавши до завдань пункт "розлучитися з Льошею", а одразу після нього — "вийти заміж за Льошу".

Серед інших жартівливих планів артистки опинилися:

Записатися до лора;

Йога;

Скачати "Сімс. Уявні друзі".

Видео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українська співачка разом зі своїм чоловіком Потапом дала скандальне інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордєєвій, де розкрила подробиці свого особистого життя та мовного вибору. Окрім заяви про те, що вона повернулася до російської через "кісту від української мови", артистка висловилася щодо маніпуляцій патріотизмом та пояснила фейкове розлучення з Потапом.

Увечері 9 вересня Каменських потрапила до бази "Миротворець". Відповідно до інформації на порталі, артистка потрапила до бази через те, що здійснювала провокативну діяльність. Її висловлювання розцінили як "участь в актах гуманітарної агресії" проти України.

Крім того, психіатр і невролог вищої категорії Євген Скрипник, який так себе називає в соцмережах, розкритикував Настю Каменських.