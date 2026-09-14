Пивоваров во время концерта жестко высмеял Каменских за "кисту"

Украинский певец Артем Пивоваров во время своего концерта в Виннице иронично протроллил Настю Каменских. Он упомянул её слова о "кисте от украинского языка". Поклонники артиста бурно отреагировали на такой жест музыканта.

Соответствующее видео опубликовали поклонники Пивоварова в TikTok. Артист исполнял песню "Там у тополі", которую ранее выпустил вместе с Настей Каменских.

Так, во время выступления в Виннице Пивоваров призвал своих поклонников громче подпевать его трек "Там у тополі". В то же время он пошутил о "кисте" Каменских, которая, по её словам, якобы появилась у неё после украинского языка.

"Давай, Винница! Только не говорите, что у вас киста", — пошутил певец.

Поклонники Пивоварова бурно отреагировали на такой троллинг. Они громко поддержали артиста и продолжили подпевать известный трек.

В комментариях под видео поклонники позитивно оценили такой поступок музыканта:

Видео дня

"Мне Артем нравится всё больше и больше. Красавчик, в теме";

"Артем — еще тот тролль! Ну просто очаровательный";

"Браво! Красавец";

"Не зарыл, а закопал! Респект, Тёма".

Комментарии поклонников Пивоварова Фото: Скрин Тік Ток Реакция поклонников Пивоварова Фото: Скрин Тік Ток

Отметим, что хит "Там у тополі" Пивоваров выпустил вместе с Настей Каменских в 2022 году. Также они сняли клип на эту песню, в котором появились перед поклонниками на фоне украинских домов.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Певица Настя Каменских откровенно рассказала о многочисленных неудачных попытках забеременеть и о психологическом давлении со стороны общества. В своих попытках стать матерью она прошла через сложные испытания.

Также артистка выпустила резонансное видеообращение, в котором объяснила использование русского языка и заявила, что больше "не поддерживает то, что происходит в Украине".

Кроме того, недавно Каменских вместе со своим мужем Потапом дала скандальное интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой, в котором раскрыла подробности своей личной жизни и выбора языка.