Пивоваров під час концерту жорстко висміяв Каменських за "кісту"
Український співак Артем Пивоваров під час свого концерту у Вінниці іронічно протролив Настю Каменських. Він згадав її слова про «кісту від української мови». Шанувальники артиста бурхливо відреагували на такий жест музиканта.
Відповідне відео оприлюднили фанати Пивоварова у TikTok. Артист виконував пісню "Там у тополі", яку раніше випустив разом з Настею Каменських.
Так, під час виступу у Вінниці Пивоваров закликав своїх фанатів гучніше підспівувати його трек "Там у тополі". Водночас він пожартував про "кісту" Каменських, яка, за її словами, в неї нібито з’явилась після української мови.
"Нумо, Вінниця! Тільки не кажіть, що у вас кіста", – поглузував співак.
Шанувальники Пивоварова емоційно відреагували на такий тролінг. Вони гучно підтримали артиста і продовжили підспівувати відомий трек.
У коментарях під відео фанати позитивно оцінили такий вчинок музиканта:
- "Мені все більше і більше подобається Артем. Красунчик, в темі";
- "Артем ще той троль! Ну просто чарівний";
- "Браво! Красава";
- "Не зарив, а закопав! Респект, Тьома".
Зазначимо, що хіт "Там у тополі" Пивоваров випустив разом з Настею Каменських у 2022 році. Також вони зняли на цю пісню кліп, де з’явилися перед фанатами на тлі українських хат.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Співачка Настя Каменських відверто розповіла про численні невдалі спроби завагітніти та психологічний тиск суспільства. У спробах стати матір'ю вона пройшла крізь складні випробування.
- Також артистка випустила резонансне відеозвернення, у якому пояснила використання російської мови та заявила, що більше "не підтримує те, що відбувається в Україні".
Крім цього, нещодавно Каменських разом зі своїм чоловіком Потапом дала скандальне інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордєєвій, де розкрила подробиці свого особистого життя та мовного вибору.