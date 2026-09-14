Пивоваров під час концерту жорстко висміяв Каменських за "кісту"

Український співак Артем Пивоваров під час свого концерту у Вінниці іронічно протролив Настю Каменських. Він згадав її слова про «кісту від української мови». Шанувальники артиста бурхливо відреагували на такий жест музиканта.

Відповідне відео оприлюднили фанати Пивоварова у TikTok. Артист виконував пісню "Там у тополі", яку раніше випустив разом з Настею Каменських.

Так, під час виступу у Вінниці Пивоваров закликав своїх фанатів гучніше підспівувати його трек "Там у тополі". Водночас він пожартував про "кісту" Каменських, яка, за її словами, в неї нібито з’явилась після української мови.

"Нумо, Вінниця! Тільки не кажіть, що у вас кіста", – поглузував співак.

Шанувальники Пивоварова емоційно відреагували на такий тролінг. Вони гучно підтримали артиста і продовжили підспівувати відомий трек.

У коментарях під відео фанати позитивно оцінили такий вчинок музиканта:

Видео дня

"Мені все більше і більше подобається Артем. Красунчик, в темі";

"Артем ще той троль! Ну просто чарівний";

"Браво! Красава";

"Не зарив, а закопав! Респект, Тьома".

Коментарі фанатів Пивоварова Фото: Скрін Тік Ток Реакція шанувальників Пивоварова Фото: Скрін Тік Ток

Зазначимо, що хіт "Там у тополі" Пивоваров випустив разом з Настею Каменських у 2022 році. Також вони зняли на цю пісню кліп, де з’явилися перед фанатами на тлі українських хат.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Співачка Настя Каменських відверто розповіла про численні невдалі спроби завагітніти та психологічний тиск суспільства. У спробах стати матір'ю вона пройшла крізь складні випробування.

Також артистка випустила резонансне відеозвернення, у якому пояснила використання російської мови та заявила, що більше "не підтримує те, що відбувається в Україні".

Крім цього, нещодавно Каменських разом зі своїм чоловіком Потапом дала скандальне інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордєєвій, де розкрила подробиці свого особистого життя та мовного вибору.