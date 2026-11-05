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"Готовий зняти штани": кум Насті Каменських пройшовся по Потапу

кум Насті Каменських розніс потапа
Потап та Настя Каменських | Фото: Instagram @realpotap

Відомий український продюсер Геннадій Вітер чесно розповів, як ставиться до своєї куми Насті Каменських після низки скандалів з її боку.

У проєкті "По хатах" Вітер зізнався, що співачка — назавжди його близька людина. Він не відмовиться від Насті ніколи.

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"Якщо чесно, у мене око починає сіпатися. Це дуже болюче питання. Там Потап якомусь російському порталу сказав, що не знає, що я кум. І слава Богу. Насправді це чиста правда: я ніколи не був вдома в Потапа і Насті. Настя в мене була. Саме тому що в мене з Льошою завжди були конфлікти. Льоша епатажний, Льоша дуже професійний. Але є людяність. І щось більше, позиція. Для мене це дуже важливо. У нього вона завжди була відсутня. Гроші, гроші, гроші…" — каже Вітер.

Продюсер наголосив, що Настя для нього близька людина, родичка.

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"Я ніколи від неї не відмовлюсь. Подобається, що вона зробила? Звісно, ні. Я до 22-го року практично розмовляв російською. Я з міста Миколаєва. Я не вивчав українську мову", — зізнався Геннадій.

Геннадій Вітер
Геннадій Вітер
Фото: Instagram

Втім, він зрозумів, що це дуже важливо зараз, особливо для публічних людей.

Настя Каменських
Настя Каменських
Фото: kamenskux

"Тому вся ця історія для мене просто жах. Настя дуже розумна людина. Настя дуже порядна людина. Людина, яка знає 5 мов", — каже Вітер.

Він нагадав, як Каменських зробила концерт "Я — Україна".

"Але ж ми розуміємо, що там є Олексій, який готовий зняти штани для російських людей", — додав продюсер.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

До речі, Потап та Настя стали фігурантами міжнародної бази "Миротворець".