"Готовий зняти штани": кум Насті Каменських пройшовся по Потапу

Відомий український продюсер Геннадій Вітер чесно розповів, як ставиться до своєї куми Насті Каменських після низки скандалів з її боку.

У проєкті "По хатах" Вітер зізнався, що співачка — назавжди його близька людина. Він не відмовиться від Насті ніколи.

Кум Насті Каменських — про сварки з Потапом

"Якщо чесно, у мене око починає сіпатися. Це дуже болюче питання. Там Потап якомусь російському порталу сказав, що не знає, що я кум. І слава Богу. Насправді це чиста правда: я ніколи не був вдома в Потапа і Насті. Настя в мене була. Саме тому що в мене з Льошою завжди були конфлікти. Льоша епатажний, Льоша дуже професійний. Але є людяність. І щось більше, позиція. Для мене це дуже важливо. У нього вона завжди була відсутня. Гроші, гроші, гроші…" — каже Вітер.

Продюсер наголосив, що Настя для нього близька людина, родичка.

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"Я ніколи від неї не відмовлюсь. Подобається, що вона зробила? Звісно, ні. Я до 22-го року практично розмовляв російською. Я з міста Миколаєва. Я не вивчав українську мову", — зізнався Геннадій.

Геннадій Вітер Фото: Instagram

Втім, він зрозумів, що це дуже важливо зараз, особливо для публічних людей.

Настя Каменських Фото: kamenskux

"Тому вся ця історія для мене просто жах. Настя дуже розумна людина. Настя дуже порядна людина. Людина, яка знає 5 мов", — каже Вітер.

Він нагадав, як Каменських зробила концерт "Я — Україна".

"Але ж ми розуміємо, що там є Олексій, який готовий зняти штани для російських людей", — додав продюсер.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українська співачка Камалія заговорила про сварку з відомим продюсером Геннадієм Вітером та його різкі висловлювання.

Вітер "розніс" репера Потапа, який, за його словами, негативно вплинув на куму Настю Каменських.

До речі, Потап та Настя стали фігурантами міжнародної бази "Миротворець".