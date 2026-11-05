"Сказали все": звезда клипа Лободы рассказал об увольнении из ВСУ и пенсии

Ветеран Назар Грабар уволился из Вооруженных сил Украины. Мужчину списали со службы после того, как на войне с Россией погиб его родной брат Илья.

На сегодняшний день Назар Грабар, который работал с рядом украинских артистов и снимался в клипе Светланы Лободы "Твои глаза", находится в резерве армии и в любой момент может вернуться на службу. Об этом знаменитость откровенно рассказал в интервью Алине Доротюк.

Увольнение Грабара из ВСУ

По словам Назара, в настоящее время он является ветераном и участником боевых действий. Когда был принят закон, позволяющий уволиться со службы в связи с потерей родственника на войне, Грабара уволили из армии.

Однако этот человек находится в запасе и в любой момент может вновь пополнить ряды Вооружённых сил.

"Меня уволили. Я ещё думал, что мне делать — оставаться или нет. Мама, конечно, говорила мне "нет", там есть свои моменты… Комбат хотел, чтобы я остался. Но командир роты мне сказал: "Нет, с тобой все". Он это никак не аргументировал", — рассказал Грабар.

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Как сейчас выглядит Назар Грабар Фото: Скрин видео

Получает ли Грабар пенсию

Назар отметил, что в настоящее время не получает пенсию и выплаты от государства как ветеран. Единственное: ежемесячно Грабару предоставляется скидка в размере 536 гривен на оплату коммунальных услуг.

"Как ветеран я не получаю пенсию. Никаких выплат. Ни за ранение, ни за статус ветерана. Мне поступает только 536 гривен — это скидка на коммунальные услуги. Я слышал, что есть много программ, которые могут помогать ветеранам, просто я не разбираюсь в этом вопросе", — подчеркнул знаменитость.

Назар Грабар — кратко о звезде

Назар приобрел большую популярность как танцор, модель и блогер. Долгое время он участвовал в балетной постановке певицы Светланы Лободы, а также в проекте "Танцы со звездами".

В начале полномасштабного вторжения в 2022 году Грабар добровольно вступил в ряды ВСУ. Он служил в составе 101-й отдельной бригады охраны Генштаба имени генерал-полковника Геннадия Воробёва.

На войне Назар получил ранение осколком. После этого его перевели в киевский штаб.

24 декабря 2022 года стало известно, что родной брат Назара — Илья Грабар — погиб в ходе боевых действий под Бахмутом. Впоследствии в честь близкого человека танцор создал благотворительный фонд имени Ильи Грабара.

Кстати, Назар также снялся в таких известных фильмах, как "Конотопская ведьма", "Настоящий Санта", "Мышеловка" и "Отступники".

Назар Грабар с братом Ильей Фото: Instagram nazargrabar

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Назар Грабар заявил, что он круче, чем проект "Холостяк". Знаменитость рассказал, как сложилось у него впечатление о шоу ещё примерно пять лет назад.

Также танцор после долгого отсутствия посетил свой дом в Буче и рассказал, что там увидел.

Кроме того, Назар признался, что потеря брата подтолкнула его искать ответы в рюмке, однако впоследствии он понял, что этот путь неверный.