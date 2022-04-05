Танцор Светланы Лободы рассказал о зверствах в Буче

Назар Грабар работал моделью и выступал вместе со Светланой Лободой, а сейчас служит в рядах ВСУ

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Известный украинский модель, актер и танцор Назар Грабар, который работал с рядом украинских артистов и снимался в клипе Светланы Лободы "Твои глаза", посетил после долгого отсутствия свой дом в Буче и рассказал, что там увидел.

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Сейчас молодой человек служит в рядах ВСУ и в Буче не был около месяца, с того момента, как этот город в Киевской области заняли российские войска.

[ + – ] Назар с другом у дома в Буче Фото: Instagram nazargrabar

"У меня больше нет дома. В моем доме была база русских солдат, конкретно в моей квартире. Все вынесли. Но это не самое страшное. Вокруг жилкомплекса лежат тела молодых людей, таких как я возрастом, связанные и расстрелянные. Российские солдаты, хотя это даже не солдаты, это просто ничтожества, вы даже не животные, даже у животных есть сострадание. Вы просто бандиты, которые бьют исподтишка", — рассказал Назар в записанном ролике.

Напомним, ранее об увиденном в Буче рассказал певец Тамерлан. А накануне этот город под Киевом, пострадавший от ВС РФ, посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он осмотрел дорогу с уничтоженной российской техникой и пообщался с местными жителями. Президент назвал произошедшее в городе "актом геноцида".

"Это – военное преступление, мир признает это актом геноцида. Мы знаем тысячи людей, которые убиты и замучены. С отрубленными конечностями, изнасилованные женщины и убитые дети. Я думаю — это и есть геноцид", — сказал глава государства.