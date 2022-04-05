Танцюрист Світлани Лободи розповів про звірства в Бучі

Назар Грабар працював моделлю та виступав разом зі Світланою Лободою, а зараз служить у лавах ЗСУ

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Відомий український модель, актор і танцюрист Назар Грабар, який працював із низкою українських артистів і знімався в кліпі Світлани Лободи "Твои глаза", відвідав після довгої відсутності свій будинок у Бучі та розповів, що там побачив.

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Наразі молодик служить у лавах ЗСУ і в Бучі не був близько місяця, з того моменту, як це місто на Київщині зайняли російські війська.

[ + – ] Назар із другом біля будинку в Бучі Фото: Instagram nazargrabar

"У мене більше немає будинку. У моєму будинку була база російських солдатів, саме в моїй квартирі. Все винесли. Але це не найстрашніше. Навколо житлокомплексу лежать тіла молодих людей, таких як я віком, зв'язані та розстріляні. Російські солдати, хоча це навіть не солдати, це просто нікчеми, ви навіть не тварини, навіть у тварин є співчуття. Ви просто бандити, які б'ють тишком-нишком", — розповів Назар у записаному ролику.

Нагадаємо, раніше про побачене в Бучі розповів співак Тамерлан. А напередодні це місто під Києвом, яке постраждало від ЗС РФ, відвідав президент України Володимир Зеленський. Він оглянув дорогу зі знищеною російською технікою та поспілкувався з місцевими жителями. Президент назвав те, що сталося в місті, "актом геноциду".

"Це – воєнний злочин, світ визнає це актом геноциду. Ми знаємо тисячі людей, які вбиті та закатовані. З відрубаними кінцівками, зґвалтовані жінки та вбиті діти. Я думаю, це і є геноцид", – сказав глава держави.