"Сказали все": зірка кліпу Лободи розповів про звільнення з лав ЗСУ та пенсію

Ветеран Назар Грабар звільнився зі Збройних сил України. Чоловіка списали зі служби після того, як на війні з Росією загинув його рідний брат Ілля.

На сьогодні Назар Грабар, який працював із низкою українських артистів і знімався у кліпі Світлани Лободи "Твои глаза", перебуває у запасі війська і в будь-який момент може повернутись на службу. Про це знаменитість відверто розповів в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Звільнення Грабара з лав ЗСУ

За словами Назара, наразі він є ветераном та учасником бойових дій. Коли вийшов закон про те, що можна піти зі служби через втрату родича на війні, Грабара списали з війська.

Однак чоловік перебуває у запасі і в будь-який момент знову може долучитись до лав Збройних сил.

"Мене звільнили. Я ще думав, що мені робити, залишатися чи ні. Мама, звісно, мені казала "ні", там є свої моменти… Комбат хотів, щоб я лишився. Але командир роти мені сказав: "Ні, ти все". Він це ніяк не аргументував", — розповів Грабар.

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Як зараз виглядає Назар Грабар Фото: Скрін відео

Чи отримує Грабар пенсію

Назар зазначив, що наразі не отримує пенсію та виплати від держави, як ветеран. Єдине: щомісяця Грабару надається знижка 536 гривень на оплату комунальних послуг.

"Як ветеран я не отримую пенсію. Ніяких виплат. Ні за поранення, ні за ветеранство. Тільки 536 гривень мені надходить, це знижка на комуналку. Я чув, що є багато програм, які можуть допомагати ветеранам, просто я некомпетентний в цьому питанні", — наголосив знаменитість.

Назар Грабар – коротко про зірку

Велику популярність Назар отримав як танцівник, модель та блогер. Довгий час він брав участь у балеті співачки Світлани Лободи, а також у проєкті "Танці з зірками".

На початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Грабар добровільно долучився до лав ЗСУ. Він служив у складі 101-ї окремої бригади охорони Генштабу імені генерал-полковника Геннадія Воробйова.

На війні Назар отримав поранення уламком. Після цього його перевели у київський штаб.

24 грудня 2022 року стало відомо, що рідний брат Назара – Ілля Грабар – загинув під час бойових дій під Бахмутом. Згодом на честь рідної людини танцівник створив благодійний фонд імені Іллі Грабара.

До слова, Назар також знявся у таких відомих стрічках, як "Конотопська відьма", "Справжній Санта", "Мишоловка" та "Відступники".

Назар Грабар з братом Іллею Фото: Instagram nazargrabar

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Назар Грабар заявив, що він крутіший за проєкт "Холостяк". Знаменитість розповів, як сформував враження про шоу ще приблизно п’ять років тому.

Також танцівник відвідав після довгої відсутності свій будинок у Бучі та розповів, що там побачив.

Крім того, Назар зізнався, що втрата брата підштовхнула його шукати відповіді в чарці, однак згодом він зрозумів, що цей шлях неправильний.