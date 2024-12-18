"До крінжа не готовий": Грабар розповів про кастинг на "Холостяк" і ставлення до шоу (відео)

Ветеран Назар Грабар заявив, що він крутіший за проєкт "Холостяк". Він розповів, як сформував враження про шоу ще приблизно п’ять років тому.

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В Україні виходить 13 сезон шоу "Холостяк", героєм якого став ветеран війни Олександр Терен. У мережі з’явились чутки, що насправді глядачі могли побачити у ролі головного холостяка країни іншого ветерана — Назара Грабара. У подкасті на YouTube-каналі блогерки Аліни Шаманської він сам підтвердив цю інформацію та поділився деякими деталями.

Про участь в шоу "Холостяк" — з 1:58

"Майже рік вмовляли", — зізнався Грабар.

Він визнав, що пройшов кастинг на "Холостяка". Але на той момент українець думав, що дає інтерв’ю. Йому зателефонувала представниця каналу СТБ по FaceTime, і Грабар відповідав на запитання, сидячи просто в машині.

Через тиждень йому написали, привітавши з участю в майбутньому проєкті. Однак ветеран навіть не розумів, куди саме його "взяли". Тоді він і дізнався про кастинг, який вже провели.

"У мене була зустріч з режисером, з директором каналу на СТБ — все. Але ні, ми класно тоді поговорили, і я переконав їх, що не потрібно брати мене", — пояснив Грабар.

Він розповів, що причин для відмови було багато, і запропонував почати з найбільш "нарваної".

"Я крутіший, ніж шоу "Холостяк"", — заявив українець.

Проте після реакції співрозмовниці він зізнався, що пожартував. Насправді ж Грабар не став головним холостяком країни, бо не готовий виконувати те, чого від нього очікували б.

"Це шоу — не про кохання, це шоу — не про любов, це шоу — не про пари. Це шоу — про піар і все. На "Холостяк" ідуть за медійністю", — підкреслив він.

Ветеран розповів, що ніколи не дивився це шоу, однак у нього сформувалось негативне про нього враження через один випадок з життя. У 2017 або 2019 році до його друга звернулись, попросивши мотоцикл для зйомок "Холостяка". Потім на екрані показали, як на цьому мотоциклі під’їхала дівчина й подарувала чужий шолом герою проєкту, презентувавши себе як байкерку.

"Я знімаю це на відео, надсилаю Юрі, типу ну все, чувак, твій шолом уже забрали. Ось що таке шоу "Холостяк". І я до крінжа не готовий більше", — додав Грабар.

Нагадаємо, ексучасниця "Холостяка", арттерапевтка Вероніка Дорошко розповіла, які заборони діяли на проєкті. Вона зізналась, що було психологічно складно, і хотілося порушити правила.

Інша ексучасниця, майстер тату Вікторія Кличко розповіла, чи дійсно на проєкт "Холостяк" приходять працівниці ескорту.