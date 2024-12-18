"К кринжу не готов": Грабарь рассказал о кастинге на "Холостяк" и отношении к шоу (видео)

Ветеран Назар Грабарь заявил, что он круче проекта "Холостяк". Он рассказал, как сформировал впечатление о шоу еще около пяти лет назад.

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В Украине выходит 13 сезон шоу "Холостяк", героем которого стал ветеран войны Александр Терен. В сети появились слухи, что на самом деле зрители могли увидеть в роли главного холостяка страны другого ветерана — Назара Грабаря. В подкасте на YouTube-канале блогера Алины Шаманской он сам подтвердил эту информацию и поделился некоторыми деталями.

Об участии в шоу "Холостяк" — с 1:58

"Почти год уговаривали", — признался Грабарь.

Он признал, что прошел кастинг на "Холостяка". Но на тот момент украинец думал, что дает интервью. Ему позвонила представительница канала СТБ по FaceTime, и Грабарь отвечал на вопросы, сидя прямо в машине.

Через неделю ему написали, поздравив с участием в будущем проекте. Однако ветеран даже не понимал, куда именно его "взяли". Тогда он и узнал о кастинге, который уже провели.

"У меня была встреча с режиссером, с директором канала на СТБ — все. Но нет, мы классно тогда поговорили, и я убедил их, что не нужно брать меня", — объяснил Грабарь.

Он рассказал, что причин для отказа было много, и предложил начать с самой "нарванной".

"Я круче, чем шоу "Холостяк"", — заявил украинец.

Однако после реакции собеседницы он признался, что пошутил. На самом деле Грабарь не стал главным холостяком страны, потому что не готов выполнять то, чего от него ожидали бы.

"Это шоу — не о любви, это шоу — не о парах. Это шоу — о пиаре и все. На "Холостяк" идут за медийностью", — подчеркнул он.

Ветеран рассказал, что никогда не смотрел это шоу, однако у него сформировалось негативное о нем впечатление из-за одного случая из жизни. В 2017 или 2019 году к его другу обратились, попросив мотоцикл для съемок "Холостяка". Затем на экране показали, как на этом мотоцикле подъехала девушка и подарила чужой шлем герою проекта, представив себя как байкерку.

"Я снимаю это на видео, отправляю Юре, типа ну все, чувак, твой шлем уже забрали. Вот что такое шоу "Холостяк". И я к кринжу не готов больше", — добавил Грабарь.

Напомним, экс-участница "Холостяка", арт-терапевт Вероника Дорошко рассказала, какие запреты действовали на проекте. Она призналась, что было психологически сложно, и хотелось нарушить правила.

Другая экс-участница, мастер тату Виктория Кличко рассказала, действительно ли на проект "Холостяк" приходят работницы эскорта.