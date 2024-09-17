Танцівник Лободи Назар Грабар зізнався, що після втрати брата мав алкогольну залежність

Назар Грабар зізнався, що втрата брата підштовхнула його шукати відповіді в чарці, однак згодом він зрозумів, що цей шлях неправильний.

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Відомий український танцюрист, модель та зірка кліпу Світлани Лободи "Твої очі" Назар Грабар зізнався в алкогольній залежності від якої він страждав після смерті рідного брата. Про це він розповів у програмі "Тур зірками" на Люкс ФМ.

Зокрема, відомо, що загинув Ілля Грабар наприкінці 2022 року. Чоловік був звукорежисером, але на початку повномасштабної війни в Україні, яку розпочала Росія, став на захист батьківщини. Слідом за ним долучився до лав захисників і його брат Назар, який також до війни мав творчу кар’єру, працював актором та моделлю, а також танцівником. Брати були в одному підрозділі, де виконували бойові завдання. Напередодні Назар зазнав поранення — уламком в груди, тому його госпіталізували до лікарні. Його брат залишився на позиціях, а вже через два дні він загинув.

Назар Грабар зізнався, що перші пів року після смерті брата, знаходив відраду у вживанні спиртних напоїв, однак згодом зрозумів, що цей шлях його веде у прірву. Танцівник також розповів, що відмовитися від шкідливої звички частково йому допоміг психолог, із яким він пропрацьовував втрату брата.

"Колись, я не приховую той факт, що після втрати Іллі, десь пів року я не просихав. Я працював із психологом, але я також сам зрозумів, що це шлях в нікуди. Колись це було. Вже ні. Я намагаюся робити вже корисні звички", — пояснив Назар Грабар.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Назар Грабар, танцюрист Світлани Лободи, повідомив про смерть рідного брата на війні з РФ.

Крім цього, Фокус писав, що танцюрист Світлани Лободи розповів про звірства в Бучі.