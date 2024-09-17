Танцовщик Лободы Назар Грабарь признался, что после потери брата имел алкогольную зависимость

Назар Грабарь признался, что потеря брата подтолкнула его искать ответы в рюмке, однако впоследствии он понял, что этот путь неправильный.

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Известный украинский танцор, модель и звезда клипа Светланы Лободы "Твои глаза" Назар Грабарь признался в алкогольной зависимости от которой он страдал после смерти родного брата. Об этом он рассказал в программе "Тур звездами" на Люкс ФМ.

В частности, известно, что погиб Илья Грабарь в конце 2022 года. Известно, что мужчина был звукорежиссером, но в начале полномасштабной войны в Украине, которую начала Россия, стал на защиту Родины. Вслед за ним присоединился в ряды защитников и его брат Назар, который также до войны имел творческую карьеру, работал актером и моделью, а также танцовщиком. Братья были в одном подразделении, где выполняли боевые задачи. Накануне Назар получил ранение — осколком в грудь, поэтому его госпитализировали в больницу. Его брат остался на позициях, а уже через два дня он погиб.

Назар Грабарь признался, что первые полгода после смерти брата, находил отраду в употреблении спиртных напитков, однако впоследствии понял, что этот путь его ведет в пропасть. Танцовщик также рассказал, что отказаться от вредной привычки частично ему помог психолог, с которым он прорабатывал потерю брата.

"Когда-то, я не скрываю тот факт, что после потери Ильи, где-то полгода я не просыхал. Я работал с психологом, но я также сам понял, что это путь в никуда. Когда-то это было. Уже нет. Я стараюсь делать уже полезные привычки", — пояснил Назар Грабарь.

Напомним, ранее мы писали, что Назар Грабарь, танцор Светланы Лободы, сообщил о смерти родного брата на войне с РФ.

Кроме этого, Фокус писал, что танцор Светланы Лободы рассказал о зверствах в Буче.