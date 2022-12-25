Назар Грабар, танцор Светланы Лободы, сообщил о смерти родного брата на войне с РФ

Назар и Илья на фронте с начала войны. Этим летом Илья сыграл свадьбу.

Related video

Назар Грабар, известный украинский танцор, модель и звезда клипа Светланы Лободы "Твои глаза", сообщил, что на войне с РФ погиб его родной брат Илья. Об этом он написал на странице в Instagram.

Назар поделился снимком Ильи в военной форме на передовой.

[ + – ] Фото брата, опубликованное Назаром

"Это мой брат! Это мой герой! Мое вдохновение и моя величайшая опора! Он отдал жизнь за то, что любил. За свою семью, страну, наше будущее. Я запомню тебя таким. Несокрушимым и сильным. Даже в самые страшные моменты ты всегда давал мне силу и веру в то, что все будет хорошо! Я люблю тебя! И всегда буду любить!", — написал Назар.

Ранее Назар рассказывал, что его брат этим летом сыграл свадьбу. Он пытался убедить его остаться дома.

[ + – ] Этим летом Илья Грабар женился

"Я пытался, я говорил: "Чувак, давай. У тебя теперь семья и нужно ее строить, приумножать". Но он меня самого не пустит. Равно как и я бы его самого не пустил", — рассказывал Назар.

[ + – ] Назар и Илья

Напомним, ранее Назар Грабар рассказывал, что смог попасть в свою квартиру в Буче, только после того, как оттуда ушли российские военные.

Он сообщил, что в своей квартире он нашел наручники, пристегнутые к батарее, и подозревал, что там кого-то насильно удерживали.

Ранее он сообщал, что в ЖК, где он жил, была база российских военных.

В ряды ВСУ Назар с братом записались, когда узнали о том, что творили оккупанты в Буче.

"На следующий день мы уже были в очереди в военкомат в 7 утра. Он ко мне подходит и говорит: "Не переживай, я тебя в обиду не дам". Да как и я тебя", — вспоминал артист.