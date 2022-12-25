Назар Грабар, танцюрист Світлани Лободи, повідомив про смерть рідного брата на війні з РФ

Назар та Ілля на фронті з початку війни. Цього літа Ілля зіграв весілля.

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Назар Грабар, відомий український танцюрист, модель та зірка кліпу Світлани Лободи "Твої очі", повідомив, що на війні з РФ загинув його рідний брат Ілля. Про це він написав на сторінці в Instagram.

Назар поділився знімком Іллі у військовій формі на передовій.

[ + – ] Фото брата, опубліковане Назаром

"Це мій брат! Це мій герой! Моє натхнення і моя найбільша опора! Він віддав життя за те, що любив. За свою родину, країну, наше майбутнє. Я запам'ятаю тебе таким. Незламним і сильним. Навіть у найстрашніші моменти ти завжди давав мені силу та віру в те, що все буде добре! Я люблю тебе! І завжди любитиму!", — Написав Назар.

Раніше Назар розповідав, що його брат цього літа зіграв весілля. Він намагався переконати його залишитися вдома.

[ + – ] Цього літа Ілля Грабар одружився

"Я намагався, я говорив: "Чувак, давай. У тебе тепер сім'я і треба її будувати, примножувати". Але він мене самого не пустить. Так само, як і я б його самого не пустив", — розповідав Назар.

[ + – ] Назар та Ілля

Нагадаємо, раніше Назар Грабар розповідав, що зміг потрапити до своєї квартири у Бучі, тільки після того, як звідти пішли російські військові.

Він повідомив, що у своїй квартирі він знайшов наручники, пристебнуті до батареї, і підозрював, що там когось силоміць утримували.

Раніше він повідомляв, що у ЖК, де він жив, була база російських військових.

У лави ЗСУ Назар із братом записалися, коли дізналися про те, що творили окупанти у Бучі.

"Наступного дня ми вже були в черзі до військкомату о 7 ранку. Він до мене підходить і каже: "Не хвилюйся, я тебе в образу не дам". Так, як і я тебе", — згадував артист.