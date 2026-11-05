Трамп теряет своих: Венс формирует альянс недовольных избирателей после поражения республиканцев

Вице-президент США Джей Ди Венс пытается объединить республиканцев, недовольных политикой Дональда Трампа, в преддверии президентских выборов 2028 года. Его новая политическая платформа предусматривает прекращение войны в Иране, борьбу с инфляцией и пересмотр отношений с Израилем.

Об этом сообщает Fox News Digital со ссылкой на источники в администрации США.

После значительного поражения республиканцев на промежуточных выборах Венс начал формировать собственную политическую позицию. В среду, 4 ноября, он опубликовал пост, в котором связал потерю поддержки партии с войной в Иране.

"Причина, по которой мы проиграли, — война", — написал вице-президент, добавив, что сам Трамп признал это накануне.

Венс также отметил, что любое честное обсуждение дальнейшего пути Республиканской партии должно начинаться с анализа причин поражения.

По его словам, один из политологов предложил четыре шага, которые могут помочь республиканцам вернуть избирателей:

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покончить с войной в Иране;

сосредоточиться на стоимости жизни и инфляции;

поставить интересы США на первое место;

изменить отношения с Израилем.

Представитель администрации Трампа, который дал интервью Fox News Digital, назвал эти тезисы основой политического обращения Венса к "новым правым". Речь идет о коалиции республиканцев, поддерживающих исходные принципы движения "Америка превыше всего": избегание зарубежных конфликтов, доступный образ жизни для американских семей и закрытие границ.

Часть этих избирателей также считает, что Трамп слишком тесно связан с Израилем в вопросах внешней политики. Некоторые представители правого политического лагеря связывают войну в Иране с влиянием Израиля на Ближнем Востоке и отношениями американского президента с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По словам источника, Венс не пытается дистанцироваться от Трампа. Его цель — обратиться к республиканцам, которые поддерживают президента, но не согласны с его внешней политикой или чувствуют себя преданными из-за неё.

"Венс — наш человек", — так источник охарактеризовал главный посыл вице-президента.

В Белом доме не ответили на запрос Fox News Digital относительно совещания администрации после промежуточных выборов и политических заявлений Венса.

В течение последних двух лет вице-президент в основном придерживался позиции Трампа, хотя и выражал обеспокоенность по поводу войны в Иране. Ранее президент США признавал, что Венс с самого начала был "менее увлечен" идеей нападения на Иран.

Венса считают одним из главных потенциальных кандидатов от Республиканской партии на президентских выборах 2028 года. Среди возможных претендентов также называют госсекретаря США Марко Рубио.

Промежуточные выборы существенно ослабили позиции республиканцев в Конгрессе. По данным Fox News Digital, по состоянию на среду демократы получили 54 места в Сенате против 44 у республиканцев. Подсчёт голосов на Аляске продолжался, и демократы могли увеличить своё преимущество.

В Палате представителей демократы на тот момент получили 237 мест при 218, необходимых для контроля над палатой. Ожидалось, что после завершения подсчёта голосов их число может увеличиться.

Также ранее сообщалось, что Трамп, чьи возможности внутри страны будут ограничены, будет пытаться компенсировать это внешней политикой. Такой прогноз озвучили в Sky News. Президента ждут расследования, бюджетные ограничения и политический тупик. Зато его полномочия в сфере внешней политики остаются практически неизменными.

3 ноября республиканцы потерпели крупное поражение на промежуточных выборах. Демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса США — Палате представителей и Сенате. Новый состав законодательного органа приступит к работе 3 января 2027 года. Для Трампа это означает утрату контроля над Конгрессом на последние два года его президентского срока. Как это может повлиять на санкционную политику США в отношении России, анализирует специалист по коммуникациям Максим Гардус.