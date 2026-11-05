Трамп втрачає своїх: Венс формує альянс незадоволених виборців після поразки республіканців

Віцепрезидент США Джей Ді Венс намагається об’єднати незадоволених політикою Дональда Трампа республіканців напередодні президентських виборів 2028 року. Його нова політична платформа передбачає завершення війни в Ірані, боротьбу з інфляцією та перегляд відносин із Ізраїлем.

Про це повідомляє Fox News Digital із посиланням на джерела в адміністрації США.

Після значної поразки республіканців на проміжних виборах Венс почав формувати власну політичну позицію. У середу, 4 листопада, він опублікував допис, у якому пов’язав втрату підтримки партії з війною в Ірані.

“Причина, через яку ми програли, — війна”, — написав віцепрезидент, додавши, що сам Трамп визнав це напередодні.

Венс також зазначив, що будь-яке чесне обговорення подальшого шляху Республіканської партії має починатися з аналізу причин поразки.

За його словами, один із політологів запропонував чотири кроки, які можуть допомогти республіканцям повернути виборців:

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завершити війну в Ірані;

зосередитися на вартості життя та інфляції;

поставити інтереси США на перше місце;

змінити відносини з Ізраїлем.

Представник адміністрації Трампа, який поспілкувався з Fox News Digital, назвав ці тези основою політичного послання Венса до “нових правих”. Йдеться про коаліцію республіканців, які підтримують початкові принципи руху “Америка понад усе”: уникнення закордонних конфліктів, доступне життя для американських родин і закриття кордонів.

Частина цих виборців також вважає, що Трамп надто тісно пов’язаний з Ізраїлем у питаннях зовнішньої політики. Деякі представники правого політичного табору пов’язують війну в Ірані з впливом Ізраїлю на Близькому Сході та відносинами американського президента з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

За словами джерела, Венс не намагається дистанціюватися від Трампа. Його мета — звернутися до республіканців, які підтримують президента, але не погоджуються з його зовнішньою політикою або відчувають себе зрадженими через неї.

“Венс — наша людина”, — так джерело описало головне послання віцепрезидента.

У Білому домі не відповіли на запит Fox News Digital щодо зустрічі адміністрації після проміжних виборів і політичних заяв Венса.

Віцепрезидент протягом останніх двох років переважно дотримувався позиції Трампа, хоча й висловлював занепокоєння через війну в Ірані. Раніше президент США визнавав, що Венс від самого початку був «менш захоплений» ідеєю атакувати Іран.

Венса вважають одним із головних потенційних кандидатів від Республіканської партії на президентських виборах 2028 року. Серед можливих претендентів також називають держсекретаря США Марко Рубіо.

Проміжні вибори суттєво послабили позиції республіканців у Конгресі. За даними Fox News Digital, станом на середу демократи отримали 54 місця в Сенаті проти 44 у республіканців. Підрахунок голосів в Алясці тривав, і демократи могли збільшити свою перевагу.

У Палаті представників демократи на той момент здобули 237 місць за необхідних для контролю над палатою 218. Очікувалося, що після завершення підрахунку голосів їхня кількість може зрости.

Також раніше повідомлялося, що Трамп, чиї можливості всередині країни обмежуватимуться, намагатиметься компенсувати це зовнішньою політикою. Такий прогноз озвучили у Sky News. На президента чекають розслідування, бюджетні обмеження та політичний глухий кут. Натомість його повноваження у сфері зовнішньої політики залишаються майже незмінними.

3 листопада республіканці зазнали масштабної поразки на проміжних виборах. Демократи отримали більшість в обох палатах Конгресу США — Палаті представників і Сенаті. Новий склад законодавчого органу розпочне роботу 3 січня 2027 року. Для Трампа це означає втрату контролю над Конгресом на останні два роки його президентського терміну. Як це може вплинути на санкційну політику США щодо Росії, аналізує фахівець із комунікацій Максим Гардус.