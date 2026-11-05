Облако пламени в несколько метров: в Сибири взорвался магистральный газопровод (видео)

В Кемеровской области РФ в Сибири раздался громкий взрыв, после которого начался масштабный пожар на магистральном газопроводе, сообщили в сети. На видео с места взрыва — столб пламени и группа россиян, удивляющихся силе возгорания. Что произошло на газопроводе в Сибири, поставляющем сырьё на химический завод, связанный с ВПК РФ?

Информация о взрыве и возгорании на магистральном газопроводе в Кемеровской области РФ появилась в сети днём 5 ноября, как сообщается в Telegram-канале Exilnova+. Местные власти подтвердили инцидент, но не сообщают о причине взрыва.

В сообщении указано, что возможной причиной возгорания стала разгерметизация газопровода по неизвестным причинам. Также напомнили, что менее месяца назад, 13 октября, произошел еще один подобный инцидент: в Пензенской области внезапно произошел взрыв, и загорелась газопроводная магистраль "Средняя Азия-Центр".

Расстояние от возможной точки возгорания до границ Украины — около 3 тыс. км (по прямой).

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Фото: Google Maps

Взрывы в РФ — подробности инцидента на газопроводе

Губернатор Кемеровской области РФ Илья Середюк подтвердил взрыв на магистральном газопроводе. Около 15:00 чиновник написал, что в Топкинском муниципальном районе произошла утечка газа и начался пожар. Также он заверил, что местные жители не пострадают от отсутствия газа и смогут отапливать свои дома. Впоследствии Середюк добавил, что утечка произошла возле села Топки Кемеровской области, при этом была ограничена подача газа на завод "Азот" в Кемерово. Российский губернатор отметил, что причины инцидента неизвестны.

Завод "Азот" — предприятие химической отрасли РФ, которое за год производит 1,2 млн тонн аммиака, 1,3 млн тонн аммиачной селитры, 500 тыс. тонн аммония, 125 тыс. тонн капролактама. При этом селитры и аммония используются при производстве взрывчатых веществ, а капролактам, из которого изготавливают высокопрочные полиамидные нити, — это сырье для производства военного снаряжения, шин, элементов оружия и т. д. Между тем магистральный газопровод, питающий это предприятие, является частью газопровода "Сургут-Кузбасс" мощностью до 16 млрд куб. м в год: диаметр труб составляет 1,2–1,4 м.

Отметим, что Фокус писал о других взрывах в РФ, связанных с нефтегазовой отраслью. Один из инцидентов произошел в ночь на 5 ноября. На Рязанском НПЗ вспыхнул пожар после воздушной атаки украинских беспилотников. В сети были опубликованы кадры возгорания, территория предприятия была охвачена огнем. При этом OSINT-аналитики напомнили, что на НПЗ производят топливо для заправки военных самолетов РФ.

Напоминаем, что в октябре в Подмосковье произошли громкие события: из-за атаки дронов произошли взрывы в Москве и Липецке.