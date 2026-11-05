Хмара вогню на кілька метрів: у Сибіру вибухнув магістральний газопровід (відео)

У Кемеровській області РФ у Сибіру почули гучний вибух, після якого почалась масштабна пожежа на магістральному газопроводі, повідомили у мережі. На відео з місця вибуху — стовп вогню та група росіян, які дивуються силі займання. Що сталось на газопроводі в Сибіру, який постачає сировину на хімзавод, дотичний до ВПК РФ?

Інформація про вибух та займання на магістральному газопроводі у Кемеровській області РФ з'явилась у мережі вдень 5 листопада, ідеться у Telegram-каналі Exilnova+. Місцева влада підтвердила інцидент, але мовчить про причину вибуху.

У дописі вказано, що можлива причина займання — розгерметизація газопроводу з невідомих причин. Також нагадали, що менш як місяць тому, 13 жовтня, стався ще один схожий інцидент: раптом вибухнуло у Пензенській області та почала горіти газопровідна магістраль "Середня Азія-Центр".

Відстань від можливої точки займання до кордонів України — близько 3 тис. км (по прямій).

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Фото: Google Maps

Вибухи у РФ — деталі інциденту на газопроводі

Губернатор Кемеровської області РФ Ілля Середюк підтвердив вибух на магістральному газопроводі. Близько 15 год посадовець написав, що стався витік газу у Топкінському муніципальному районі й що почалась пожежа. Також він запевнив, що місцеві жителі не постраждають від відсутності газу та матимуть можливість обігрівати помешкання. Згодом Середюк додав, що витік стався біля села Топки Кемеровської області, тим часом обмежили подання газу на завод "Азот" у Кемерово. Російський губернатор зауважив, що причини інциденту не відомі.

Завод "Азот" — підприємство хімічної галузі РФ, який за рік виготовляє 1,2 млн тонн аміаку, 1,3 млн тонн аміачної селітри, 500 тис. тонн амонію, 125 тис. тонн капролактам. При цьому селітра та амоній використовуються при виробництві вибухівки, а капролактам, з якого роблять високоміцні поліамідні нитки, — це сировина для виготовлення військового спорядження, шин, елементів зброї тощо. Тим часом магістральний газопровід, який живить це підприємство, є частиною газопроводу "Сургут-Кузбасс" з потужністю до 16 млрд куб. м на рік: діаметр труб 1,2-1,4 м.

Зазначимо, Фокус писав про інші вибухи у РФ, дотичні до нафтогазової сфери. Один з інцидентів стався в ніч на 5 листопада. Почалась пожежа на Рязанському НПЗ після повітряної атаки українських безпілотників. У мережі опублікували кадри займання, територія підприємства була охоплена вогнем. При цьому OSINTери нагадали, що на НПЗ виготовляють пальне для заправки військових літаків РФ.

Нагадуємо, у жовтні було гучно у Підмосков'ї: через атаку дронів вибухало у Москві та Липецьку.