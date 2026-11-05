40 лет скрывали от публики: картину известной художницы за $3 млн нашли в шкафу квартиры

Давно утраченная картина художницы Джорджии О'Киф, стоимость которой оценивается примерно в 3 миллиона долларов, была найдена в шкафу в квартире в Нью-Йорке в начале этого года.

Спустя как минимум три десятилетия давно утраченная картина Джорджии О'Киф вновь будет представлена публике. Её нашла женщина в шкафу квартиры своей тёти в Нью-Йорке, пишет издание People.

По данным аукционного дома Christie's, картина "В окрестностях Абикью, Нью-Мексико I", написанная в 1930 году, является одной из ранних работ американской художницы. Скорее всего, это первая версия серии из трёх частей, изображающей пик Лобо в Нью-Мексико. Её стоимость оценивается примерно в 3 миллиона долларов.

"Эта картина — явно современное видение любимого места О'Киф, которое она продолжала переосмысливать на протяжении всей своей жизни", — отмечают в Christie's.

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Забытая картина Джорджии О'Киф вновь будет представлена публике Фото: Скриншот

По данным аукционного дома, единственным сохранившимся экземпляром картины была её фотография, сделанная в 1931 году. В 1963 году картина размером 25,4×60,96 см была подарена владелице, семья которой попросила остаться анонимной, чтобы отпраздновать получение ею степени магистра.

Мать владельца приобрела картину за 3800 долларов в апреле 1963 года в галерее "Даунтаун" в Манхэттене.

Зато владелица картины прожила удивительную жизнь. Она окончила несколько престижных учебных заведений и много путешествовала, работая на дипломатической службе. Женщина с гордостью демонстрировала картину в своей квартире в Ист-Виллидж до середины 1980-х годов, когда заметила гостя, который "слишком пристально разглядывал её" во время игры в бридж, сообщила семья аукционному дому.

В тот момент владелица уложила картину О'Кифф в оригинальную коробку и надежно спрятала её в глубине шкафа. Её семья не знала о существовании картины, пока женщина не рассказала о ней своей племяннице в начале этого года.

"О, кстати, в шкафу есть Джорджия О’Киф", — небрежно сказала она молодой женщине, сообщает Christie's.

Женщина, которую близкие описывали как "изысканную" и "очень умную", вскоре после этого скончалась.

Кто такая Джорджия О'Киф

О'Киф родилась в сельской местности штата Висконсин 15 ноября 1887 года. По данным Музея Джорджии О'Киф, впоследствии она стала одной из самых уважаемых современных художниц XX века. Некоторые из её самых известных работ были написаны во время её путешествий в северную часть Нью-Мексико, куда она впоследствии переехала жить. Художница скончалась в Санта-Фе 6 марта 1986 года в возрасте 98 лет.

Картину можно бесплатно увидеть на открытой выставке в Christie's New York по адресу Рокфеллер-центр, 20 с субботы, 7 ноября, по вторник, 17 ноября.

Напомним, что картина Клода Моне, которую десятилетиями скрывали от публики, была продана в Париже за 50 млн евро. Таким образом, "Ирисы" установили рекорд стоимости произведения искусства на аукционах во Франции.

Также старая картина, которую покупатель приобрел всего за 30 долларов в гараже, не подозревая, что это может быть утраченная работа известной американской художницы Гертруды Аберкромби. После экспертизы выяснилось, что она стоит до 250 тысяч долларов.