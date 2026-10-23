Аукцион во Франции побил все рекорды: чем примечательна картина Моне за 50 миллионов евро

Картина Клода Моне, которую десятилетиями скрывали от публики, была продана в Париже за 50 млн евро. Таким образом, "Ирисы" установили рекорд стоимости произведения искусства на аукционах во Франции.

Картина французского художника Клода Моне "Ирисы" была продана на аукционе Sotheby’s в Париже за 50 миллионов евро с учётом комиссии покупателя. До этого картина десятилетиями хранилась в частной коллекции семьи Шлюмберже и не была доступна широкой публике.

О результатах торгов 22 октября сообщило агентство AFP со ссылкой на официальный каталог аукционного дома Sotheby’s.

Аукцион состоялся 22 октября в Париже в рамках продажи частной коллекции семьи Шлюмберже под названием Le Temps retrouvé — "Вернутое время". В неё вошли работы Клода Моне, Поля Сезанна, Гюстава Моро, Камиль Клодель и других художников.

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Перед торгами аукционный дом Sotheby’s оценивал картину "Ирисы" в 22–30 млн евро, и его эксперты называли эту сумму "самой высокой оценкой, которую когда-либо получала картина, выставленная на аукцион во Франции". Впрочем, окончательная стоимость картины оказалась значительно выше.

По данным французских СМИ, окончательная ставка за картину составила 43 млн евро. С учётом комиссий покупатель должен заплатить за шедевр Моне 50 миллионов евро, или примерно 56 миллионов долларов. Именно эта сумма значительно превысила предварительную оценку экспертов и установила новый рекорд для произведений искусства, проданных на аукционах во Франции.

В чём особенность картины

Клод Моне — один из основателей импрессионизма, художественного направления, представители которого стремились передать на холсте изменчивые свет, цвет и впечатления от увиденного.

Художник написал "Ирисы" примерно в 1924–1925 годах, в конце своей жизни, когда работал в Живерне. В это время Моне создавал крупноформатные композиции с цветами, водой и растительностью в своём саду в Живерне. Его поздние работы впоследствии сыграли важную роль в развитии модернистской живописи.

"Ирисы" — это большое полотно размером около 1,6 метра в высоту и 1,8 метра в ширину. Картина относится к позднему периоду творчества художника, когда он продолжал экспериментировать с цветом, светом и отражениями.

Особенность этой работы заключается не только в её размерах и художественной ценности. На протяжении десятилетий она хранилась в частной коллекции семьи Шлюмберже в Париже и не демонстрировалась публике. Таким образом, до выставления на аукцион картину знали преимущественно по черно-белой фотографии.

Картина принадлежала французской коллекционерке Жанне Шлюмберже, которая приобрела её через парижскую галерею Кати Гранофф. После этого полотно хранилось в семейном особняке в Париже и практически не меняло места нахождения на протяжении многих лет.

Впервые широкая публика смогла увидеть картину во время подготовки к аукциону.

Кстати, по информации Sotheby’s, полотно сохранилось без некоторых распространенных реставрационных вмешательств, которые могли бы изменить его поверхность — его не дублировали новым полотном и не покрывали лаком. Это позволило сохранить особенности оригинальной поверхности и мазков художника.

Кстати, продажа состоялась в год столетия со дня смерти Моне: художник скончался 5 декабря 1926 года. К этой дате в Париже запланированы выставки, посвящённые его творчеству.

Какие ещё известные картины были проданы в Париже

22 октября торги прошли также в аукционном доме Christie’s. Там было продано 26 произведений искусства на общую сумму 41,6 млн евро с учетом комиссионных. 22 октября торги прошли также в аукционном доме Christie’s. Там было продано 26 произведений искусства на общую сумму 41,6 миллиона евро с учётом комиссий покупателей.

Среди самых дорогих лотов были:

картина Клода Моне "Берег скал в Пурвиле" — 12,7 млн евро;

картина Моне "Три вазы с тюльпанами" — 3,1 млн евро;

холст Пьера-Огюста Ренуара "Девушки на берегу моря" — 5,8 млн евро;

натюрморт Пабло Пикассо "Натюрморт с грюйером" — 3 млн евро.

Напомним, что в Луцке в результате пожара, вызванного падением обломков российских дронов, была повреждена часть "Космогонии" — самой большой картины в мире площадью более 2000 квадратных метров. Огонь задел фрагмент полотна под названием "Будущее", что стало символическим и в то же время трагическим совпадением.

Также "Фокус" писал, что невероятная история произошла во время распродажи имущества в американском штате Мичиган. Мужчина приобрел на гаражной распродаже в США серую картину с изображением ракушек всего за $30, даже не подозревая, что может держать в руках утраченное произведение известной художницы. Экспертиза установила, что полотно принадлежит американской художнице Гертруде Аберкромби, а его стоимость теперь оценивается в $250 тысяч.