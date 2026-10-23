Аукціон у Франції побив усі рекорди: що особливого в картині Моне за €50 мільйонів

Картину Клода Моне, яку десятиліттями ховали від публіки, продали в Парижі за €50 млн. Таким чином, "Іриси" встановили рекорд вартості твору мистецтва на аукціонах у Франції.

Картину французького художника Клода Моне "Іриси" продали на аукціоні Sotheby’s у Парижі за 50 мільйонів євро з урахуванням комісій покупця. До цього картина десятиліттями зберігалася в приватній колекції родини Шлюмберже й не була доступна широкій публіці.

Про результати торгів 22 жовтня повідомило агентство AFP з посиланням на офіційний каталог аукціонного дому Sotheby’s.

Аукціон відбувся 22 жовтня в Парижі в межах продажу приватної колекції родини Шлюмберже під назвою Le Temps retrouvé — "Повернений час". До неї увійшли роботи Клода Моне, Поля Сезанна, Гюстава Моро, Камілля Клодель та інших митців.

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Перед торгами аукціонний дім Sotheby’s оцінював полотно "Іриси" у 22–30 млн євро і її фахівці називали "найвищою оцінкою, яку коли-небудь отримувала картина, виставлена на аукціон у Франції". Втім, кінцева вартість за картину виявилась значно більшою.

За даними французьких медіа, фінальна ставка за картину становила 43 млн євро. З урахуванням комісій покупець має сплатити за шедевр Моне 50 мільйонів євро, або приблизно 56 мільйонів доларів. Саме ця сума суттєво перевищила попередню оцінку експертів і встановила новий рекорд для творів мистецтва, проданих на аукціонах у Франції.

В чому особливість картини

Клод Моне — один із засновників імпресіонізму, мистецького напряму, представники якого прагнули передавати на полотні мінливі світло, колір і враження від побаченого.

Художник написав "Іриси" приблизно у 1924–1925 роках, наприкінці свого життя, коли працював у Живерні. У цей час Моне створював великоформатні композиції з квітами, водою та рослинністю у своєму саду в Живерні. Його пізні роботи згодом стали важливими для розвитку модерного живопису.

"Іриси" — це велике полотно розміром близько 1,6 метра заввишки та 1,8 метра завширшки. Картина належить до пізнього періоду творчості художника, коли він продовжував експериментувати з кольором, світлом і відображеннями.

Особливість роботи полягає не лише в її розмірах і художній цінності. Протягом десятиліть вона залишалася у приватній колекції родини Шлюмберже в Парижі й не демонструвалася публіці. Так, до виставлення на торги картину знали переважно за чорно-білою фотографією.

Картина належала французькій колекціонерці Жанні Шлюмберже, яка придбала її через паризьку галерею Каті Гранофф. Після цього полотно залишалося в родинному особняку в Парижі й практично не змінювала місця перебування протягом багатьох років.

Вперше широке коло глядачів змогло побачити полотно під час підготовки до аукціону.

До речі, за інформацією Sotheby’s, полотно збереглося без деяких поширених реставраційних втручань, які могли б змінити її поверхню — його не дублювали новим полотном і не вкривали лаком. Це дало змогу зберегти особливості оригінальної поверхні та мазків художника.

До речі, продаж відбувся в рік сторіччя смерті Моне: художник помер 5 грудня 1926 року. До цієї дати в Парижі запланували виставки, присвячені його творчості.

Які ще відомі картини продали в Парижі

22 жовтня торги відбулися також в аукціонному домі Christie’s. Там продали 26 творів мистецтва на загальну суму 41,6 млн євро з урахуванням комісій.22 жовтня торги відбулися також в аукціонному домі Christie’s. Там продали 26 творів мистецтва на загальну суму 41,6 мільйона євро з урахуванням комісій покупців.

Серед найдорожчих лотів були:

картина Клода Моне "Край скель у Пурвілі" — 12,7 млн євро;

картина Моне "Три горщики з тюльпанами" — 3,1 млн євро;

полотно П’єра-Огюста Ренуара "Дівчата на березі моря" — 5,8 млн євро;

натюрморт Пабло Пікассо "Натюрморт із грюєром" — 3 млн євро.

Нагадаємо, у Луцьку внаслідок пожежі, спричиненої падінням уламків російських дронів, було пошкоджено частину "Космогонії" — найбільшої картини у світі площею понад 2000 квадратних метрів. Вогонь зачепив фрагмент полотна під назвою "Майбутнє", що стало символічним і водночас трагічним збігом.

Також Фокус писав, що неймовірна історія трапилася під час розпродажу майна в американському штаті Мічиган. Чоловік придбав на гаражному розпродажі у США сіру картину із зображенням мушель лише за $30, навіть не підозрюючи, що може тримати в руках втрачений твір відомої художниці. Експертиза пов’язала полотно з американською мисткинею Ґертрудою Аберкромбі, а його вартість тепер оцінюють у $250 тисяч.