40 років ховали від публіки: картину відомої художниці за $3 млн знайшли у шафі квартири

Давно втрачену картину художниці Джорджії О'Кіф, яку оцінено приблизно в 3 мільйони доларів, було знайдено в шафі в квартирі в Нью-Йорку на початку цього року.

Після щонайменше трьох десятиліть давно втрачену картину Джорджії О'Кіф знову побачить публіка. Її знайшла жінка в шафі квартири своєї тітки в Нью-Йорку, пише видання People.

За даними аукціонного дому Christie's, картина "Поблизу Абік'ю, Нью-Мексико I", написана в 1930 році, є однією з ранніх робіт американської художниці. Найімовірніше, це перша версія серії з трьох частин, що зображує пік Лобо в Нью-Мексико. Її вартість оцінюється приблизно в 3 мільйони доларів.

"Ця картина — це виразно сучасне бачення улюбленого місця О'Кіф, яке вона продовжувала переосмислювати протягом усього свого життя", — зазначають у Christie's.

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Забута картина Джорджії О'Кіф знову з'явиться на публіці Фото: Скриншот

За даними аукціонного дому, єдиним збереженим екземпляром картини була її фотографія, зроблена в 1931 році. У 1963 році роботу розміром 25,4×60,96 см було подаровано власниці, родина якої попросила залишитися анонімною, щоб відсвяткувати отримання нею ступеня магістра.

Мати власника придбала картину за 3800 доларів у квітні 1963 року в галереї "Даунтаун" на Мангеттені.

Натомість аласниця картини прожила дивовижне життя. Вона закінчила кілька видатних навчальних закладів і багато подорожувала, працюючи на дипломатичній службі. Жінка з гордістю демонструвала картину у своїй квартирі в Іст-Віллидж до середини 1980-х років, коли побачила гостя, який "занадто пильно розглядав її" під час гри в бридж, повідомила родина аукціонному дому.

У той момент власниця повернула картину О'Кіфф в оригінальну коробку та надійно сховала її в глибині шафи. Її родина не знала про існування картини, доки жінка не розповіла про неї своїй племінниці на початку цього року.

"О, до речі, у шафі є Джорджія О'Кіф", — недбало сказала вона молодшій жінці, повідомляє Christie's.

Жінка, яку її близькі описували як "вишукану" та "дуже розумну", невдовзі після цього вона померла.

Хто така Джорджія О'Кіф

О'Кіф народилася в сільській місцевості Вісконсина 15 листопада 1887 року. За даними Музею Джорджії О'Кіф , згодом стала однією з найшанованіших сучасних художниць 20-го століття. Деякі з її найвідоміших робіт були написані під час її подорожей до північної частини Нью-Мексико. Куди вона з рештою переїхала жити. Жінка померла в Санта-Фе 6 березня 1986 року у віці 98 років.

Картину можна безкоштовно побачити на публічній виставці в Christie's New York за адресою Рокфеллер-центр, 20 з суботи, 7 листопада, до вівторка, 17 листопада.

Нагадаємо, що картину Клода Моне, яку десятиліттями ховали від публіки, продали в Парижі за €50 млн. Таким чином, "Іриси" встановили рекорд вартості твору мистецтва на аукціонах у Франції.

Також стара картину, яку покупець придбав лише за 30 доларів в гаражі, не підозрюючи, що це може бути втрачена робота відомої американської художниці Ґертруди Аберкромбі. Після експертизи стало відомо, що вона вартує до $250 тисяч.