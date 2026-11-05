В Австралии итальянского повара уволили из ресторана из-за пиццы и популярной начинки (детали, видео)
В австралийском городе Брисбен разразился громкий скандал с уже закрытым рестораном La Costa, о котором стало известно лишь сейчас. Оказалось, что в мае этого года руководство заведения уволило итальянского повара Давиде Тамбуреллу из-за культурного конфликта.
Формально мужчину уволили из-за жалоб посетителей на его поведение, но Комиссия по справедливым трудовым отношениям Австралии выявила основную причину конфликта и увольнения. Об этом сообщает BBC.
В ходе слушаний повар сообщил, что во время работы от него требовали добавлять в пиццу ветчину и ананасы. Сам итальянец откровенно заявил, что такие начинки являются "оскорблением его культуры".
Из-за постоянных отказов добавлять ананасы в пиццу на повара начали активно жаловаться посетители. В ответ на это итальянец не стеснялся грубить и "отмахиваться", а при попытках убедить его класть ананасы мужчина возмущался и от злости нанес себе две травмы, ударяя руками по поручню.
Владельцы ресторана уволили Тамбуреллу через две недели, но мужчина подал жалобу в Комиссию по справедливым трудовым отношениям Австралии по факту оскорбления. На слушании итальянский повар заявил, что любые указания руководства "не должны оскорблять его культуру".
По итогам слушаний Комиссия встала на сторону мужчины и признала, что он имел право говорить об "оскорблении его культуры". Однако впоследствии стало известно, что повар проиграл судебный процесс по поводу своей рабочей визы, и его пребывание в Австралии закончится по истечении срока действия визы.
СМИ пишут, что австралийский штат Квинсленд, где расположен город Брисбен, известен тем, что считается "ананасовым сердцем" Австралии и производит все коммерчески выращенные ананасы страны. Там эти фрукты являются неотъемлемой частью пищевой культуры местных жителей.
Почему итальянцы возмущаются из-за ананасов в пицце: объяснение
В культурной традиции Италии именно пицца является одним из самых почитаемых блюд среди местных жителей. Сами жители Аппеннинских гор очень резко выступают против попыток чрезмерных экспериментов с этим блюдом, особенно когда речь идет о "неканонических" начинках.
Итальянское издание "Corriere" в свое время опубликовало обширный материал о реакции итальянцев на пиццу с ананасами. Основные причины недовольства — нарушение баланса вкусов, неестественное сочетание ингредиентов и "отвратительный внешний вид".
"Возмутительная реакция итальянцев имеет простое объяснение — кулинарные блогеры, повара и обычные люди считают такие начинки буквальным нарушением неписаного правила пиццы: начинка должна быть простой и гармонично сочетаться с тестом, сыром и добавками. Все остальное итальянцы расценивают как кошмар и попытку превратить культовое блюдо в коммерческий продукт", — пишет СМИ.
Еще одна причина такого отношения к ананасам в пицце — это региональные особенности и аутентичность. Итальянский пиццайоло из Неаполя Винченцо Капуано отмечает, что за кулинарией и традицией скрывается простая причина — уважение к собственному культурному коду и кулинарии.
"Я бы никогда не положил ананас на неаполитанскую пиццу, но я не против экспериментов. Пицца — это универсальный язык, и каждый имеет право выражать себя через неё по-своему. Пока это делается со страстью и уважением к продукту, я открыт для новых идей", — говорит повар.
Ранее Фокус сообщал о том, как мужчина бросил всё ради пиццы. Турецкий программист Фазил Селим Кондолот отказался от напряжённой жизни в мегаполисе и сменил профессию.
Впоследствии стало известно, что в Мексике пицца напугала местных жителей. Странное блюдо мгновенно разделило пользователей на два лагеря: тех, кто в ужасе, и тех, кто смеётся или уже ищет адрес ресторана.