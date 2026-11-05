В Австралии итальянского повара уволили из ресторана из-за пиццы и популярной начинки (детали, видео)

В австралийском городе Брисбен разразился громкий скандал с уже закрытым рестораном La Costa, о котором стало известно лишь сейчас. Оказалось, что в мае этого года руководство заведения уволило итальянского повара Давиде Тамбуреллу из-за культурного конфликта.

Формально мужчину уволили из-за жалоб посетителей на его поведение, но Комиссия по справедливым трудовым отношениям Австралии выявила основную причину конфликта и увольнения. Об этом сообщает BBC.

В ходе слушаний повар сообщил, что во время работы от него требовали добавлять в пиццу ветчину и ананасы. Сам итальянец откровенно заявил, что такие начинки являются "оскорблением его культуры".

Из-за постоянных отказов добавлять ананасы в пиццу на повара начали активно жаловаться посетители. В ответ на это итальянец не стеснялся грубить и "отмахиваться", а при попытках убедить его класть ананасы мужчина возмущался и от злости нанес себе две травмы, ударяя руками по поручню.

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Владельцы ресторана уволили Тамбуреллу через две недели, но мужчина подал жалобу в Комиссию по справедливым трудовым отношениям Австралии по факту оскорбления. На слушании итальянский повар заявил, что любые указания руководства "не должны оскорблять его культуру".

Популярная итало-американская блогерша Надежда Мунно, известная как Pasta Quenn, объясняет, почему итальянцы ненавидят пиццу с ананасами

По итогам слушаний Комиссия встала на сторону мужчины и признала, что он имел право говорить об "оскорблении его культуры". Однако впоследствии стало известно, что повар проиграл судебный процесс по поводу своей рабочей визы, и его пребывание в Австралии закончится по истечении срока действия визы.

СМИ пишут, что австралийский штат Квинсленд, где расположен город Брисбен, известен тем, что считается "ананасовым сердцем" Австралии и производит все коммерчески выращенные ананасы страны. Там эти фрукты являются неотъемлемой частью пищевой культуры местных жителей.

Почему итальянцы возмущаются из-за ананасов в пицце: объяснение

В культурной традиции Италии именно пицца является одним из самых почитаемых блюд среди местных жителей. Сами жители Аппеннинских гор очень резко выступают против попыток чрезмерных экспериментов с этим блюдом, особенно когда речь идет о "неканонических" начинках.

Итальянское издание "Corriere" в свое время опубликовало обширный материал о реакции итальянцев на пиццу с ананасами. Основные причины недовольства — нарушение баланса вкусов, неестественное сочетание ингредиентов и "отвратительный внешний вид".

"Возмутительная реакция итальянцев имеет простое объяснение — кулинарные блогеры, повара и обычные люди считают такие начинки буквальным нарушением неписаного правила пиццы: начинка должна быть простой и гармонично сочетаться с тестом, сыром и добавками. Все остальное итальянцы расценивают как кошмар и попытку превратить культовое блюдо в коммерческий продукт", — пишет СМИ.

Еще одна причина такого отношения к ананасам в пицце — это региональные особенности и аутентичность. Итальянский пиццайоло из Неаполя Винченцо Капуано отмечает, что за кулинарией и традицией скрывается простая причина — уважение к собственному культурному коду и кулинарии.

"Я бы никогда не положил ананас на неаполитанскую пиццу, но я не против экспериментов. Пицца — это универсальный язык, и каждый имеет право выражать себя через неё по-своему. Пока это делается со страстью и уважением к продукту, я открыт для новых идей", — говорит повар.

Ранее Фокус сообщал о том, как мужчина бросил всё ради пиццы. Турецкий программист Фазил Селим Кондолот отказался от напряжённой жизни в мегаполисе и сменил профессию.

Впоследствии стало известно, что в Мексике пицца напугала местных жителей. Странное блюдо мгновенно разделило пользователей на два лагеря: тех, кто в ужасе, и тех, кто смеётся или уже ищет адрес ресторана.