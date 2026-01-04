Пицца напугала посетителей: что не так с необычным блюдом из Мексики (видео)

Кажется, что ветчина и ананас больше не в моде. Социальные сети взорвала пицца с куриными лапками. Странное блюдо мгновенно разделило пользователей на два лагеря: тех, кто в ужасе, и тех, кто смеется или уже ищет адрес ресторана.

Необычное видео опубликовал ресторан Holy Pizza Dispensary. Ролик набрал более 13 млн просмотров в соцсетях заведения.

На первый взгляд пицца напоминает классическую "Маргариту". Однако вместо базилика и сыра на каждом ломтике лежит отварная куриная лапка. Всего их восемь, как и самих кусочков.

Видео с "Пиццей ведьминских ножек" быстро стало вирусным. Заведение находится в Тихуане (Мексика), и именно оттуда странное блюдо разлетелось по соцсетям, вызвав шквал комментариев. Многие были в восторге, а некоторые люди даже требовали "арестовать повара".

Реакция соцсетей

Реакция пользователей оказалась максимально полярной. Одни писали: "Восхитительно", другие отмечали: "Это точно искусственный интеллект", третьи недоумевали, почему оператор просто смотрит и ничего не делает. Были и более радикальные реплики.

"Говорят, что Италия только что объявила Мексику своим врагом номер один", — написал один из пользователей Instagram.

Издание What's The Jam отмечает, что куриные лапки являются вовсе не экзотикой для мексиканской кухни. Их часто используют в супах и рагу. Более того, местные шефы давно экспериментируют с пиццей, добавляя в нее чилакилес, чили рельено и другие традиционные блюда. Но именно этот вариант, похоже, удивил пользователь соцсетей.

Впрочем, необычные начинки для пиццы не новость. В 1990-х в продаже была пицца с печеной фасолью, в Швеции популярны сочетания бананов, арахиса, курицы и карри, а финская пицца с копченой олениной даже побеждала на международных конкурсах.

