Украинский военный проверил сухпай польской армии: одно блюдо удивило (видео)

Одно блюдо получило высокую оценку, а вот другое полностью разочаровало. Военный протестировал сухпай польской армии и поделился честными впечатлениями от суточного набора питания.

Украинский военнослужащий, который ведет популярный канал "Ревизор рекомендует" в TikTok опубликовал видеообзор сухпайка польской армии и поделился своими впечатлениями от его комплектации и вкуса.

По словам автора ролика, сухпай рассчитан на одни сутки, однако при желании его можно растянуть даже на полтора или два дня, если с питанием сложно. Внутри он нашел полноценное меню с несколькими основными блюдами, перекусами и напитками.

Что входит в сухпай

Военный показал, что в наборе есть три пачки крекеров, соленые и сладкие. Мужчина отметил, что они мягкие и вкусные, а главным выделил то, что их много. По его мнению, это особенно важно на позициях. Также в пайке есть кофе, чай и горячий шоколад, который он назвал "топчиком".

Відео дня

Комплектация включает вилку, нож, ложку, печку и пакеты для разогрева, что позволяет приготовить горячую пищу в полевых условиях.

Основные блюда

Первым основным блюдом стало чили кон карне с рисом, фасолью и говядиной. Даже без разогрева блюдо оказалось вкусным, а мясо настоящим. Эту позицию автор оценил в 9 из 10, хотя заметил, что бобы здесь, по его мнению, лишние.

Зато спагетти болоньезе с соусом разочаровали. По словам военного, макароны слиплись, вкус был невыразительным, а сыра он совсем не почувствовал. Блюдо спасло только мясо, но общая оценка была 2 из 10.

Десерты и общие впечатления

Среди десертов были злаковый батончик, арахисовая паста, джем из гуайавы и персиковый джем. Батончик оказался очень твердым, но вкусным, а десерты хорошо сочетались с крекерами.

Подытоживая, военный назвал польский сухпай хорошим вариантом на сутки с очень сильной комплектацией. Есть все необходимое для горячей еды и напитков, хотя отдельные блюда, по его словам, лучше было бы не добавлять вообще.

Фокус также обратился к военному за дополнительным комментарием и обновит материал, когда он поделиться деталями.

Реакция соцсетей

Многие пользователи остались довольны обзором, но были и те кто засомневался в подлинности сухпайка.

"Есть не разогретые блюда и давать им оценку это не нормально";

"Я что-то не понимаю или как!? Там украинские надписи, почему же он польский?";

"Любой сухпай вкуснее украинского";

"это не оригинальная еда польской армии!"

"Польский сухпай довольно вкусный, еще похожий только американский. Они очень похожи по комплектации и вкусу, только американский был не военный".

Ранее Фокус сообщал, что:

ВСУ будут выдавать сухпайки с учетом религиозных и этических убеждений бойцов.

Журналист показал, как встречала Новый год украинская столица. Уже четвертый год подряд улицы Киева остаются неестественно пустыми в новогоднюю ночь.

Также стало известно, как ВСУ готовят оборону населенных пунктов. В генеральном штабе Вооруженных сил Украины выслушали доклад Государственной специальной службы транспорта (ГССТ) о готовности линии обороны, фортификаций и антидроновой защиты.