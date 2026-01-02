Как ВСУ готовят оборону населенных пунктов: есть ли фортификации и защита дорог, — командование (фото)

В генеральном штабе Вооруженных сил Украины выслушали доклад Государственной специальной службы транспорта (ГССТ) о готовности линии обороны, фортификаций и антидроновой защиты. Выяснилось, что есть определенные "проблемные вопросы", которые планируют решить в ближайшее время. На каком уровне оборонительные рубежи украинских городов, которым угрожает наступление Вооруженных сил Российской Федерации?

Строительством защитных сооружений различного назначения занимается ДССТ и военные администрации (оборона населенных пунктов), а также инженерные войска, местные власти вместе с ОВА (фортификации, блиндажи, защита от FPV), говорится в сообщении Генштаба ВСУ на странице Facebook. На совместном совещании, которое провел главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, показали фото фортификаций и дороги, прикрытые антидроновими сетками от ударов дронов ВС РФ.

Сырский сообщил, что в 2025 году улучшили оборонительные рубежи и "антидроновую" защиту, говорится в заметке Генштаба. По словам командования, в 2026 году работу продолжат и будут работать "системно и последовательно". Среди прочего, речь шла о готовности населенных пунктов к обороне и о том, что есть определенные проблемы, с которыми вскоре справятся. О каких именно проблемах идет речь, не уточняется.

"Отдельно сосредоточились на проблемных вопросах и определили конкретные шаги для их решения", — говорится в сообщении.

В заметке Генштаба есть фрагмент презентации, которую показывал начальник инженерных войск Сил поддержки ВСУ. На одном из фото — участок дороги в неуказанной области: видим, что дорогу полностью затянули антидроновими сетками, которые должны уберечь от атаки FPV ВС РФ.

Фортификации ВСУ — трасса с антидроновой защитой, презентация командования Сил поддержки, 2 января Фото: Генштаб ВСУ

На другом фото, сделанной летом или осенью, — линия фортификаций. На изображение заметна полоса, уставленная двумя-тремя рядами бетонных пирамид, Кроме того, впереди рядов пирамид — два противотанковых рва, позади — четыре.

Фортификации ВСУ — линия обороны, презентация командования Сил поддержки, 2 января Фото: Генштаб ВСУ

Фортификации ВСУ — детали

Отметим, в декабре появилось видео от министра обороны Дениса Шмыгаля, на котором показали линию фортификаций, построенных в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Сумской и Черниговской областях. В кадр попала полоса шириной около 150 м, с тремя противотанковыми рвами, линиями бетонных пирамид и колючей проволоки "Егоза".

Французский OSINT-аналитик Клеман Молин (Clement Molin) исследовал видео и объяснил, что фортификации построены лучше, чем раньше. В заметке есть ориентировочная карта линий обороны в Запорожской области и также отмечается, что темпы строительства несколько отстают к югу от областного центра.

Фортификации ВСУ — линии обороны в Запорожской области, Клеман Молин (Clement Molin) Фото: Clement Molin / X

OSINTер заметил, что линия обороны перекрывает как равнинную местность, так и холмы и лесопосадки. Кроме того, на 16 км есть только два проезда: это дороги для логистики ВСУ, которые легко защитить. Ко всему, за полосой есть тайные блиндажи, в которых будут сидеть операторы дронов, готовые пресечь попытку проникновения. По мнению аналитика, чтобы пройти такие препятствия, россиянам придется приложить много усилий и использовать удары авиации, артиллерии и других средств поражения.

Напоминаем, 1 января медиа CNN проанализировало ситуацию на Запорожском направлении и подытожило, что там не хватает личного состава ВСУ и поэтому ВС РФ противодействуют фронт.