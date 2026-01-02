Як ЗСУ готують оборону населених пунктів: чи є фортифікації та захист доріг, — командування (фото)

У генеральному штабі Збройних сил України вислухали доповідь Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ) щодо готовності лінії оборони, фортифікацій та антидронового захисту. З'ясувалось, що є певні "проблемні питання", які планують розв'язати найближчим часом. На якому рівні оборонні рубежі українських міст, яким загрожує наступ Збройних сил Російської Федерації?

Будівництвом захисних споруд різного призначення займається ДССТ та військові адміністрації (оборона населених пунктів), і також інженерні війська, місцева влада разом з ОВА (фортифікації, бліндажі, захист від FPV), ідеться у дописі Генштабу ЗСУ на сторінці Facebook. На спільній нараді, яку провів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, показали фото фортифікацій та дороги, прикриті антидроновими сітками від ударів дронів ЗС РФ.

Сирський повідомив, що у 2025 році покращили оборонні рубежі та "антидроновий" захист, ідеться у дописі Генштабу. Зі слів командування, у 2026 році роботу продовжать і працюватимуть "системно та послідовно". Серед іншого, ішлося про готовність населених пунктів до оборони і про те, що є певні негаразди, з якими незабаром впораються. Про які саме проблеми ідеться, не уточнюється.

"Окремо зосередилися на проблемних питаннях і визначили конкретні кроки для їх вирішення", — ідеться у дописі.

У дописі Генштабу є фрагмент презентації, яку показував начальник інженерних військ Сил підтримки ЗСУ. На одному з фото — ділянка дороги у невказаній області: бачимо, що дорогу повністю затягнули антидроновими сітками, які мають вберегти від атаки FPV ЗС РФ.

Фортифікації ЗСУ - траса з антидрооновим захистом, презентація командування Сил підтримки, 2 січня Фото: Генштаб ЗСУ

На іншому фото, зробленою влітку чи восени, — лінія фортифікацій. На зображення помітна смуга, заставлена двома-трьома рядами бетонних пірамід, Крім того, попереду рядів пірамід — два протитанкових рови, позаду — чотири.

Фортифікації ЗСУ - лінія оборони, презентація командування Сил підтримки, 2 січня Фото: Генштаб ЗСУ

Фортифікації ЗСУ — деталі

Зазначимо, у грудні з'явилось відео від міністра оборони Дениса Шмигаля, на якому показали лінію фортифікацій, збудованих у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях. У кадр потрапила смуга, шириною близько 150 м, з трьома протитанковими ровами, лініями бетонних пірамід та колючого дроту "єгоза".

Французький OSINT-аналітик Клеман Молін (Clement Molin) дослідив відео і пояснив, що фортифікації збудовано краще, ніж раніше. У дописі є орієнтовна карта ліній оборони у Запорізькій області й також зауважується, що темпи будівництва дещо відстають на південь від обласного центру.

Фортифікації ЗСУ - лінії оборони у Запорізькій області, Клеман Молін (Clement Molin) Фото: Clement Molin / X

OSINTер помітив, що лінія оборони перекриває як рівнинну місцевість, так і горби та лісопосадки. Крім того, на 16 км є лише два проїзди: це дороги для логістики ЗСУ, які легко захистити. До всього, за смугою є таємні бліндажі, в яких сидітимуть оператори дронів, готові спинити спробу проникнення. На думку аналітика, щоб пройти такі перешкоди, росіянам доведеться докласти багато зусиль і використати удари авіації, артилерії та інших засобів ураження.

Нагадуємо, 1 січня медіа CNN проаналізувало ситуацію на Запорізькому напрямку і підсумувало, що там не вистачає особового складу ЗСУ і тому ЗС РФ протискують фронт.