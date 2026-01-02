Український військовий перевірив сухпай польської армії: одна страва здивувала (відео)

Одна страва отримала високу оцінку, а от інша повністю розчарувала. Військовий протестував сухпай польської армії та поділився чесними враженнями від добового набору харчування.

Український військовослужбовець, який веде популярний канал "Ревізор рекомендує", у TikTok опублікував відеоогляд сухпайка польської армії та поділився своїми враженнями від його комплектації та смаку.

За словами автора ролика, сухпай розрахований на одну добу, однак за бажання його можна розтягнути навіть на півтора або два дні, якщо з харчуванням складно. Усередині він знайшов повноцінне меню з кількома основними стравами, перекусами та напоями.

Що входить до сухпаю

Військовий показав, що в наборі є три пачки крекерів, солоні та солодкі. Чоловік зазначив, що вони м'які та смачні, а головним виділив те, що їх багато. На його думку, це особливо важливо на позиціях. Також у пайку є кава, чай і гарячий шоколад, який він назвав "топчиком".

Комплектація включає виделку, ніж, ложку, грубку і пакети для розігріву, що дає змогу приготувати гарячу їжу в польових умовах.

Основні страви

Першою основною стравою стало чилі кон карне з рисом, квасолею та яловичиною. Навіть без розігріву страва виявилася смачною, а м'ясо справжнім. Цю позицію автор оцінив у 9 із 10, хоча зауважив, що боби тут, на його думку, зайві.

Натомість спагеті болоньєзе з соусом розчарували. За словами військового, макарони злиплися, смак був невиразним, а сиру він зовсім не відчув. Страву врятувало тільки м'ясо, але загальна оцінка була 2 з 10.

Десерти та загальні враження

Серед десертів були злаковий батончик, арахісова паста, джем із гуайави та персиковий джем. Батончик виявився дуже твердим, але смачним, а десерти добре поєднувалися з крекерами.

Підсумовуючи, військовий назвав польський сухпай хорошим варіантом на добу з дуже сильною комплектацією. Є все необхідне для гарячої їжі та напоїв, хоча окремі страви, за його словами, краще було б не додавати взагалі.

Фокус також звернувся до військового за додатковим коментарем і оновить матеріал, коли він поділитися деталями.

Реакція соцмереж

Багато користувачів залишилися задоволені оглядом, але були й ті, хто засумнівався в правдивості сухпайка.

"Їсти не розігріті страви і давати їм оцінку це не нормально";

"Я щось не розумію чи як!? Там українські написи, чому ж він польський?";

"Будь-який сухпай смачніший за український";

"це не оригінальна їжа польської армії!"

"Польський сухпай доволі смачний, ще схожий тільки американський. Вони дуже схожі за комплектацією і смаком, тільки американський був не військовий".

