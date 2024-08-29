ВСУ будут выдавать сухпайки с учетом религиозных и этических убеждений бойцов, — Минобороны

Как сообщили в пресс-службе ведомства, кошерные и халяльные сухпайки станут доступными для украинских военнослужащих уже в декабре 2024 года.

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Министерство обороны Украины разрабатывает новые сухпайки для бойцов Вооруженных сил Украины, учитывая их религиозные и этические убеждения, а также медицинские потребности. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"В рамках этой инициативы планируется значительное расширение ассортимента сухпайков, что позволит обеспечить военных большим разнообразием продуктов, в частности растительными, кошерными и халяльными наборами", — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что новые сухпайки станут доступными для военнослужащих с декабря 2024 года, когда завершится процесс разработки и утверждения ассортимента.

Для того, чтобы согласовать, что именно должно входить в новые сухпайки, представители оборонного ведомства провели консультации с..:

представителями Православной церкви Украины;

представителями Украинской греко-католической церкви;

представителями исламских и иудейских общин;

зоозащитными общественными организациями "Каждое Животное" и UAnimals.

"Знаем, что многие наши военные придерживаются различных религиозных традиций или имеют особые диетические потребности, поэтому мы активно сотрудничаем с религиозными общинами и экспертами в области питания. Мы также понимаем важность этического выбора, поэтому растительные сухпайки станут важной частью нашей новой стратегии", — отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Он также пояснил, что разнообразие в выборе сухпайков — это приближение к европейским стандартам и стандартам НАТО.

Напомним, 22 августа боевой медик Петр Конопля, который лечится в областной психбольнице №2 в Одессе, объявил голодовку из-за плохого питания и ненадлежащих условий в медучреждении.

На следующий день, 23 августа, питание в медучреждении резко изменилось: в меню появились фрукты, мясные и макаронные изделия, а пациенты отметили, что еда стала вкусной.